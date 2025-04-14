擦撞2車棄車逃逸 警找到BMW駕駛躲超商…酒測值超標

40歲吳姓BMW轎車駕駛昨天清晨擦撞路邊2輛車後，竟棄車逃逸，警方獲報到場，在附近尋找駕駛，發現他躲在附近商家內；經進行酒測，當場查出酒測值超標，且吳的車輛還懸掛他車號牌，並非原始車牌，警方依法開罰，並依公共危險罪移送法辦。

昨天上午6時許，吳姓男子駕駛BMW轎車行經台南市和緯路1段與長榮路5段401巷口時，車輛向右飄移，擦撞路邊停放的2輛車，所幸車內無人，僅造成車輛毀損；吳眼見肇事，竟將車丟在馬路上，心虛下車逃逸。

轄區台南市警第五分局員警獲報，趕往調查，發現肇事駕駛不在現場，四處找尋，發現吳就躲在附近商家，對他實施酒測，確認酒測值已觸犯公共危險罪；員警還查出，吳的BMW轎車懸掛他車號牌，依道路交通管理處罰條例第12條1項5款開罰。

警方表示，吳肇事後未依規定處置而逃逸，由於並未造成人員受傷，未涉及刑法肇事逃逸罪，依道路交通管理處罰條例第62條1項開罰，車輛毀損部分，將由車主與吳討論後續賠償事宜；警方製作筆錄後，將吳依公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康