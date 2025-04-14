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北市交警開車門「擊落」騎士 和解喬不攏遭控吃案破壞現場
施姓男子去年騎機車行經台北市民生東路四段，松山分局交通分隊陳姓警員將警車停放路邊，突然開車門，施遭「擊落」受傷；施男指控陳員事後以警車載其就醫，未作紀錄破壞現場，調解也無誠意，還嗆他「只知道要錢」。警方表示，全案施男提告進入司法程序，將釐清陳員有無其他違失。
施男今在台北市議員徐立信陪同下控訴，松山分局交通分隊警員陳男，去年11月11日晚間駕駛警用汽車，在松山區民生東路四段紅線處違規臨停，未注意後方來車直接開啟車門，導致騎乘機車的施男從後方撞上，倒地受傷。
施男指控，案發後陳男立即以警車載送他就醫，未針對事故現場做任何紀錄，是「破壞現場」、「吃案」；事後調解也沒誠意，甚至寄簡訊嗆「只知道向他人要錢、不勞而獲的人，不值得我生氣」。
徐立信今在議會以此案質詢台北市警局長李西河，怒問「這就是你麾下的人民保母？」，李回應指陳男處置確實有不妥。
松山分局表示，陳男去年11月11日晚上6時許執行車巡勤務，在案發路段臨停查看路況時，開車門不慎碰撞施男，造成施受傷，陳見狀立即將施男親送醫院包紮，後續為求公正通知鄰近信義分局交通分隊受理事故案。
警方事後查明肇事責任全屬陳男，陳男指起初雙方嘗試和解，但施男原本求償2萬5000元，後來增加為逾9萬元，陳男無力支付；隨施男提告，此案目前已進入司法程序。
針對陳男違規臨停部分，交通大隊已製單舉發、陳男也已繳交；陳男事故後未先報警處理，而是先載送傷者送醫，處理作為確有不妥，但陳男第一時間與施男留下聯繫方式，不構成肇事逃逸犯行，後續將調查釐清有無其他違失，依規定辦理。至於對施男嗆聲部分，警方說，陳男否認有嗆聲情事。
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