北市交警開車門「擊落」騎士 和解喬不攏遭控吃案破壞現場

施姓男子去年騎機車行經台北市民生東路四段，松山分局交通分隊陳姓警員將警車停放路邊，突然開車門，施遭「擊落」受傷；施男指控陳員事後以警車載其就醫，未作紀錄破壞現場，調解也無誠意，還嗆他「只知道要錢」。警方表示，全案施男提告進入司法程序，將釐清陳員有無其他違失。

施男今在台北市議員徐立信陪同下控訴，松山分局交通分隊警員陳男，去年11月11日晚間駕駛警用汽車，在松山區民生東路四段紅線處違規臨停，未注意後方來車直接開啟車門，導致騎乘機車的施男從後方撞上，倒地受傷。

施男指控，案發後陳男立即以警車載送他就醫，未針對事故現場做任何紀錄，是「破壞現場」、「吃案」；事後調解也沒誠意，甚至寄簡訊嗆「只知道向他人要錢、不勞而獲的人，不值得我生氣」。

徐立信今在議會以此案質詢台北市警局長李西河，怒問「這就是你麾下的人民保母？」，李回應指陳男處置確實有不妥。

松山分局表示，陳男去年11月11日晚上6時許執行車巡勤務，在案發路段臨停查看路況時，開車門不慎碰撞施男，造成施受傷，陳見狀立即將施男親送醫院包紮，後續為求公正通知鄰近信義分局交通分隊受理事故案。

警方事後查明肇事責任全屬陳男，陳男指起初雙方嘗試和解，但施男原本求償2萬5000元，後來增加為逾9萬元，陳男無力支付；隨施男提告，此案目前已進入司法程序。