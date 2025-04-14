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高雄拖板車轉彎撞倒機車 騎士命大逃死倒地還在滑手機
劉姓男子今天下午3時許駕聯結車行經高市擴建路欲右轉國華一街時，適楊姓男子騎機車直行經過，來不及煞車，直接撞聯結車右側車頭，機車倒地，所幸楊男往右側倒，未滾入輪下，命大僅右手受傷，警消到場，楊男意識清醒還在滑手機。
前鎮警分局指出，這起車禍發生在今天下午3時許，當時劉姓男子（59歲）駕駛聯結車由擴建路快車道西往東右轉國華一街，楊姓男子（26歲）騎機車由擴建路慢車道西往東方向直行。
劉男聯結車轉彎時，未察覺後方楊男的機車直駛而來，導致楊男煞車不及撞上聯結車右前車頭倒地，所幸當下楊男連人帶機車往右傾倒，否則後果不堪設想。
楊男倒地後，右手擦挫傷，警消獲報趕抵，楊男意識清楚，還在滑手機，經送醫治療後，無大礙；劉男則未受傷。
警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕情事；警方初步研判係劉男轉彎車未禮讓楊男直行車肇禍，詳細肇責將由交通大隊進行後續分析研判。
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