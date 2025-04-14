快訊

關稅震撼彈！新台幣逆勢狂升1.95角 成交量爆史上第6大

新北塭仔圳施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

聽新聞
0:00 / 0:00

台61離奇車禍畫面曝！重機逆向飆速對撞轎車 騎士當場死亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

「直接撞上來，太嚇人了啦！」今天中午12時許台61線靠近雲林縣口湖鄉青蚶段發生一起嚴重車禍，1輛黃牌重機涉飆速逆向行駛，閃過1輛轎車後直接撞上另輛轎車，騎士當場死亡，轎車的駕駛和乘客受傷、送醫治療，所幸傷勢不重，但警方發現重機騎士可能未戴安全帽，簡直是自殺式衝撞。

雲林縣消防局今天中午12時許接獲民眾報案，台61線青蚶段發生黃牌重機與轎車對撞車禍；救護人員趕到現場，重機零件散落一地，騎士臟器外露，當場沒有生命跡象，而轎車的駕駛與女性乘客輕傷送醫治療，無生命危險。

北港警分局獲報趕往處理，查出重機騎士是薛姓男子（64歲） 騎乘黃牌重機車沿台61 線西濱快速道路（內側車道）由南往北駛至244.9公里處（青蚶段），與林姓男子（68歲）所駕駛的轎車對撞。

警方說，林姓男子酒測值為0，而薛姓男子逆向且未戴安全帽。警方進一步追查沿線路口監視器，以及可能從78線快速道路轉上台61，但沿路都沒有這名重機上匝道的影像，是否從外縣市進入快道，警方將進一步追查。

警方從轎車行車紀錄器發現，薛男不僅逆向且一路衝得很快，更捉的是還行駛內車道，第1輛轎車也被他嚇破膽，但薛男閃過內車道第輛車後馬上撞上後側第二輛轎車，當場飛天地，內臟外噴，頭破血流當場慘死。

警方查不出他所何處登上快速道路，且他逆向飆速直衝轎車，宛如自殺性衝撞，至於這名騎士如何會如此快怪異騎車，警方將連絡其親友前來說明，案由警方處理中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

重機在雲林台61快道逆向飆速撞上轎車，當場慘死。記者蔡維斌／翻攝
重機在雲林台61快道逆向飆速撞上轎車，當場慘死。記者蔡維斌／翻攝
重機在雲林台61快道逆向飆速撞上轎車，當場慘死。記者蔡維斌／翻攝
重機在雲林台61快道逆向飆速撞上轎車，當場慘死。記者蔡維斌／翻攝
重機在雲林台61快道逆向飆速撞上轎車，當場慘死。記者蔡維斌／翻攝
重機在雲林台61快道逆向飆速撞上轎車，當場慘死。記者蔡維斌／翻攝

車禍 逆向 重機

延伸閱讀

台61對撞車禍1死2傷 黃牌重機騎士「未戴安全帽+逆向」當場死亡

國三南投路段嚴重車禍 轎車撞砂石車駕駛頭顱破裂慘死

國三南投路段嚴重車禍 轎車直撞砂石車尾駕駛OCHA

影／台中男飆義大利重機po網 台74催時速208公里吃罰單

相關新聞

台61離奇車禍畫面曝！重機逆向飆速對撞轎車 騎士當場死亡

「直接撞上來，太嚇人了啦！」今天中午12時許台61線靠近雲林縣口湖鄉青蚶段發生一起嚴重車禍，1輛黃牌重機涉飆速逆向行駛，...

新北塭仔圳重劃區施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

新北市泰山區文程路塭仔圳重劃區今天下午傳出瓦斯漏氣意外。新北市府指出，泰山區文程路承商施工疑似不慎挖損瓦斯管線，搶修工程...

火燒陽明山5小時才撲滅 消防考慮闢防火線 怕風向轉變無路可退

陽明山小油坑遊憩區今火燒山5小時才被撲滅。據了解，因天氣乾燥、風勢強勁、水源欠缺，消防單位不樂觀，不排除燒至明、後天，一...

北市交警開車門「擊落」騎士 和解喬不攏遭控吃案破壞現場

施姓男子去年騎機車行經台北市民生東路四段，松山分局交通分隊陳姓警員將警車停放路邊，突然開車門，施遭「擊落」受傷；施男指控...

高雄拖板車轉彎撞倒機車 騎士命大逃死倒地還在滑手機

劉姓男子今天下午3時許駕聯結車行經高市擴建路欲右轉國華一街時，適楊姓男子騎機車直行經過，來不及煞車，直接撞聯結車右側車頭...

竹北凌晨街頭火燒車 車主女友前夫縱火洩憤

劉姓男子因跟前妻有糾紛，昨天凌晨持不明液體潑灑前妻友人車輛，用打火機引燃，造成汽車頭燒毀，並波及1輛機車，竹北分局接獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。