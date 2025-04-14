台61離奇車禍畫面曝！重機逆向飆速對撞轎車 騎士當場死亡

「直接撞上來，太嚇人了啦！」今天中午12時許台61線靠近雲林縣口湖鄉青蚶段發生一起嚴重車禍，1輛黃牌重機涉飆速逆向行駛，閃過1輛轎車後直接撞上另輛轎車，騎士當場死亡，轎車的駕駛和乘客受傷、送醫治療，所幸傷勢不重，但警方發現重機騎士可能未戴安全帽，簡直是自殺式衝撞。

雲林縣消防局今天中午12時許接獲民眾報案，台61線青蚶段發生黃牌重機與轎車對撞車禍；救護人員趕到現場，重機零件散落一地，騎士臟器外露，當場沒有生命跡象，而轎車的駕駛與女性乘客輕傷送醫治療，無生命危險。

北港警分局獲報趕往處理，查出重機騎士是薛姓男子（64歲） 騎乘黃牌重機車沿台61 線西濱快速道路（內側車道）由南往北駛至244.9公里處（青蚶段），與林姓男子（68歲）所駕駛的轎車對撞。

警方說，林姓男子酒測值為0，而薛姓男子逆向且未戴安全帽。警方進一步追查沿線路口監視器，以及可能從78線快速道路轉上台61，但沿路都沒有這名重機上匝道的影像，是否從外縣市進入快道，警方將進一步追查。

警方從轎車行車紀錄器發現，薛男不僅逆向且一路衝得很快，更捉的是還行駛內車道，第1輛轎車也被他嚇破膽，但薛男閃過內車道第輛車後馬上撞上後側第二輛轎車，當場飛天地，內臟外噴，頭破血流當場慘死。

警方查不出他所何處登上快速道路，且他逆向飆速直衝轎車，宛如自殺性衝撞，至於這名騎士如何會如此快怪異騎車，警方將連絡其親友前來說明，案由警方處理中。

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