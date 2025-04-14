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用路人注意！泰山塭仔圳整地挖破瓦斯管 濃度「瀕爆炸邊緣」

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竹北凌晨街頭火燒車 車主女友前夫縱火洩憤

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

劉姓男子因跟前妻有糾紛，昨天凌晨持不明液體潑灑前妻友人車輛，用打火機引燃，造成汽車頭燒毀，並波及1輛機車，竹北分局接獲報案後，調閱監視器逮獲劉男，並依公共危險罪移請新竹地檢署偵辦。

警方表示，昨天凌晨3時許，獲報竹北市嘉豐六路二段停放路邊一輛自小客車起火燃燒，警消人員及時到場現場管制及滅火，所幸無人傷亡。警方不敢大意，經擴大調閱監視器，發現為劉姓男子放火毀損該車，隨即報請檢察官指揮偵辦，於當日順利將犯嫌緝捕到案，全案移請新竹地檢署偵辦。

新竹縣消防局派遣高鐵車組共2車4人前往搶救，3時11分高鐵車組到達現場，現場汽車車頭已全面燃燒，並波及1輛機車，現場出一水線射水。約3時半火勢完全熄滅，燃燒面積約3平方公尺，損失金額約60萬元包括汽車50萬元、機車10萬元，無人員受傷受困。

劉男被逮後，坦承與前妻有糾紛，才有此舉動。警方則呼籲，放火燒燬他人之物致生公共危險者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，全案已移請新竹地檢署偵辦。

昨天凌晨3時許，獲報竹北市嘉豐六路二段停放路邊一輛自小客車起火燃燒。圖／竹縣消防局提供
昨天凌晨3時許，獲報竹北市嘉豐六路二段停放路邊一輛自小客車起火燃燒。圖／竹縣消防局提供

前妻 新竹 火燒車

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