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用路人注意！泰山塭仔圳整地挖破瓦斯管 濃度「瀕爆炸邊緣」

交通號誌「小綠人」還在閃 男大生跑步過馬路遭小巴撞飛

中央社／ 新北14日電

新北市泰山區南泰路口，陳姓男大生見交通號誌「小綠人」急閃中，於是搶快跑步過馬路，不料卻被洪姓男子駕駛的小巴撞飛受傷，警方予洪男7200元以上罰鍰、吊照1年處罰。

林口分局以訊息說明，24歲陳姓男大生11日晚間8時許行經南泰路和工專路路口時，當時行人穿越道號誌「小綠人」急閃中，就在即將變換號誌的時候，陳男搶快跑步過馬路，不料被67歲洪姓男子駕駛的小型巴士撞飛。

警方表示，洪男駕駛載送某公司上下班員工的接駁車，當時沿南泰路要右轉工專路時，疑未注意到正跑過馬路的陳姓男大生，當場將他撞飛倒地。所幸男大生僅脖子拉傷及左肩、右手擦挫傷和臀部瘀青，經送醫治療後已無大礙。

警方表示，洪男駕車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，不暫停讓行人先行通過，肇事致人受傷，將依道路交通管理處罰條例處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰，以及吊扣駕駛執照1年處罰。

撞飛 行人

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