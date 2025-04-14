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金門牛隻夜間突竄出釀車禍 車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連線即時報導

警方調查，金門縣金沙鎮昨晚間發生一起動物闖入道路釀禍事件，一輛行經環島東路的轎車疑因閃避不及，撞上一頭突竄出道路的牛隻，車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，駕駛與乘客皆受輕傷。

金湖警分局表示，事故發生在晚間9時6分，許姓男子開車返家途中，行經環島東路二段、靠近燈桿編號02304處時，牛隻突然衝出道路中央，車輛閃避不及直接撞上。

事故造成車頭受損，2人身體有擦挫傷，所幸無大礙。至於牛隻疑似因驚嚇迅速逃逸，目前尚未尋獲。

警方指出，類似情況已非首次發生，依道路交通管理處罰條例第84條規定，若任由禽畜在道路上奔走妨礙交通，飼主可被處以300元至600元罰鍰；社會秩序維護法第70條也規定，若飼養的危險動物闖入有人所在之道路或建築空間，最重可處3日拘留或1萬2000元罰鍰。除了行政責任，若造成交通事故，動物飼主也須負擔相關的刑事責任與民事賠償。

警方強調，金門地區仍有部分民眾飼養牛、馬等動物，務必善盡看管責任，避免動物脫逃，確保用路人安全。

金門金沙鎮昨晚間發生一起動物闖入道路釀禍事件，一輛自小客車因閃避不及，撞上一頭突竄而出的牛隻，導致車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，駕駛與乘客皆受輕傷。圖／金門縣警察局金湖分局提供
金門金沙鎮昨晚間發生一起動物闖入道路釀禍事件，一輛自小客車因閃避不及，撞上一頭突竄而出的牛隻，導致車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，駕駛與乘客皆受輕傷。圖／金門縣警察局金湖分局提供
金門金沙鎮昨晚間發生一起動物闖入道路釀禍事件，一輛自小客車因閃避不及，撞上一頭突竄而出的牛隻，導致車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，駕駛與乘客皆受輕傷。圖／金門縣警察局金湖分局提供
金門金沙鎮昨晚間發生一起動物闖入道路釀禍事件，一輛自小客車因閃避不及，撞上一頭突竄而出的牛隻，導致車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，駕駛與乘客皆受輕傷。圖／金門縣警察局金湖分局提供
金門金沙鎮昨晚間發生一起動物闖入道路釀禍事件，一輛自小客車因閃避不及，撞上一頭突竄而出的牛隻，導致車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，駕駛與乘客皆受輕傷。圖／金門縣警察局金湖分局提供
金門金沙鎮昨晚間發生一起動物闖入道路釀禍事件，一輛自小客車因閃避不及，撞上一頭突竄而出的牛隻，導致車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，駕駛與乘客皆受輕傷。圖／金門縣警察局金湖分局提供

交通事故 動物 金門

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