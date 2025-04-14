影／陽明山火燒山面積超過30公頃 起火原因疑空品感測器起火
台北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山情況，目前初估燃燒面積約30公頃，火勢仍不斷延燒。
警消初步調查現場無人員受困、傷亡，台北市消防局派出指揮車5輛、消防車輛24輛、救護車輛1輛、人員87名、無人機2台；新北市支援2車4人；空勤總隊直升機1台，前往撲救，由於現場沒有水源，消防隊員徒步以水線接駁方式進行阻隔火勢延燒。
陽明山管理處指出初步判斷起火原因，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫設置的空氣品質感測儀器起火，陽明山國家公園臉書粉絲專頁也在臉書提醒，七星山步道區域山林火災，現場已有消防與相關單位進行處置，民眾請勿前往該區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。
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