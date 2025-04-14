影／陽明山火燒山面積超過30公頃 起火原因疑空品感測器起火

台北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山情況，目前初估燃燒面積約30公頃，火勢仍不斷延燒。

警消初步調查現場無人員受困、傷亡，台北市消防局派出指揮車5輛、消防車輛24輛、救護車輛1輛、人員87名、無人機2台；新北市支援2車4人；空勤總隊直升機1台，前往撲救，由於現場沒有水源，消防隊員徒步以水線接駁方式進行阻隔火勢延燒。