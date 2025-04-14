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新竹14隻柴犬遭遺棄 竹縣動保所救援查辦：最重罰40萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹動物保護防疫所於4月11日陸續獲報新竹縣芎林鄉、新埔鎮及關西鎮，有人惡意遺棄犬隻，動保所已派員陸續將遺棄的犬隻帶回，並完成相關的健康檢查與安置犬隻，截至今天中午前，已發現被遺棄的共有13隻，動保所指出，棄養寵物及非法繁殖分別最高可裁罰15萬元及25萬元罰鍰。

動保所說明，這些柴犬都未辦理寵物登記及絕育工作，推測疑似為非法繁殖業者經營不善所棄置，目前案件已通報警方協助調查。

動保所指出，本案已涉及違反多項「動物保護法」之規定，其中棄養寵物及非法繁殖分別最高可裁罰15萬元及25萬元罰鍰，被遺棄犬隻將待相關行政程序完備後，開放一般民眾認養。

新竹縣政府再次呼籲，請民眾切勿棄養動物，若發現疑似非法繁殖或不當對待動物之行為，請立即通報動保機關或撥打1959動保專線檢舉，共同守護動物生命，杜絕非法繁殖業者。

新竹縣動物保護防疫所於4月11日陸續獲報新竹縣芎林鄉、新埔鎮及關西鎮，有人惡意遺棄犬隻，動保所已派員陸續將遺棄的犬隻帶回。圖／縣府提供
新竹縣動物保護防疫所於4月11日陸續獲報新竹縣芎林鄉、新埔鎮及關西鎮，有人惡意遺棄犬隻，動保所已派員陸續將遺棄的犬隻帶回。圖／縣府提供

動物 寵物 新竹

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