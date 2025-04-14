陽明山火燒山面積已破30公頃 陽管處曝起火原因

台北市陽明山國家公園小油坑今天因不明原因起火燃燒，目前火勢仍在延燒，現場大片白煙瀰漫。國家公園署透露，初判是國科會相關單位所設空氣品質感測儀起火釀災，截至下午1時30分已延燒30公頃，陽管處人員也出動做必要處置，全力配合消防局作業。

陽明山管理處副處長黃秀萍指出，初步判斷起火原因，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫設置的空氣品質感測儀器起火，截至下午1時30分，火場已延燒30公頃，目前尚在擴大中，後續持續掌握情況，配合消防局救災。

陽明山國家公園臉書粉絲專頁也在臉書提醒，七星山步道區域山林火災，現場已有消防與相關單位進行處置，民眾請勿前往該區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。