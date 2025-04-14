中火員工測量粉煤機觸電送醫 台電：無外傷已出院
台電台中火力發電廠昨天晚間1名員工量測粉煤機時，不慎遭電擊送醫。台電今天表示，許姓員工雖無外傷、意識清楚，仍通報救護車送醫檢查，上午已出院，設備正常未影響營運。
台中電廠今天告訴中央社記者，60歲許姓員工昨天晚間進行粉煤機啟動運轉量測時，疑因短路產生電弧觸電，雖未受傷但他受到驚嚇到控制室回報。
台中電廠指出，許姓員工雖無明顯外傷、意識清楚，仍通報救護車送醫檢查，經觀察後上午已出院。另外，設備部分運轉皆正常，未影響營運，案發原因待調查釐清。
台中港務消防隊13日晚間7時獲報，台中火力發電廠有人員觸電，派遣消防人車到場處理，經了解1名廠內員工量測粉煤機時，不慎遭電擊，人員意識清楚、頭部暈，經救護車送醫治療。
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