台南官田1死2傷車禍 肇逃BMW車主今律師陪同到案

台1線台南官田段12日晚上8點發生一起死亡車禍案件，造成來台約2年、從事看護的42歲娜姓女移工當場喪命，另2名男移工輕傷送醫，而涉嫌肇事逃逸的BMW車主吳姓男子今早10點多在律師陪同下到案，其為官田區清潔隊隊員，警方目前正進一步釐清相關案情及是否酒駕。

據悉，吳男在官田區清潔隊任職約25年，平時負責清運和交辦業務，表現也相當盡職，但案發當晚就連絡不上，今天也向清潔隊請假；官田區清潔隊表示，後續須視司法調查結果再決定是否行政議處。

南市環保局指出，針對清潔隊員涉交通事故並疑似肇事逃逸一事，確切肇事責任仍待司法機關釐清，但肇事後逃逸、罔顧他人生命安全行為令人痛心，對於違法違紀行為表達嚴正譴責，後續將依調查結果予以懲處，嚴肅以對，絕不護短。