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台南官田1死2傷車禍 肇逃BMW車主今律師陪同到案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台1線台南官田段12日晚上8點發生一起死亡車禍案件，造成來台約2年、從事看護的42歲娜姓女移工當場喪命，另2名男移工輕傷送醫，而涉嫌肇事逃逸的BMW車主吳姓男子今早10點多在律師陪同下到案，其為官田區清潔隊隊員，警方目前正進一步釐清相關案情及是否酒駕。

據悉，吳男在官田區清潔隊任職約25年，平時負責清運和交辦業務，表現也相當盡職，但案發當晚就連絡不上，今天也向清潔隊請假；官田區清潔隊表示，後續須視司法調查結果再決定是否行政議處。

南市環保局指出，針對清潔隊員涉交通事故並疑似肇事逃逸一事，確切肇事責任仍待司法機關釐清，但肇事後逃逸、罔顧他人生命安全行為令人痛心，對於違法違紀行為表達嚴正譴責，後續將依調查結果予以懲處，嚴肅以對，絕不護短。

34歲黑姓印尼籍移工前晚騎乘重機車載著42歲娜姓印尼籍女移工，與另一名26歲印尼籍移工阿古騎乘微型電動二輪車，相約外出，孰料，行經台1線306公里官田段欲左轉往南64線，在通過路口時，遭沿台1線由南往北行駛的白色BMW轎車追撞，釀成1死2傷車禍，涉嫌肇事的BMW轎車吳姓車主事發後38小時後，今早在律師陪同下到案。

台1線台南官田段12日晚上8點發生一起死亡車禍案件，來台約2年、從事看護的42歲娜姓女移工當場死亡，另2名男移工也輕傷送醫，而涉嫌肇事逃逸的BMW車主吳姓男子今早10點多在律師陪同下到案，警方正進一步釐清相關案情偵辦中。記者萬于甄／攝影
台1線台南官田段12日晚上8點發生一起死亡車禍案件，來台約2年、從事看護的42歲娜姓女移工當場死亡，另2名男移工也輕傷送醫，而涉嫌肇事逃逸的BMW車主吳姓男子今早10點多在律師陪同下到案，警方正進一步釐清相關案情偵辦中。記者萬于甄／攝影

BMW 印尼 環保局 移工 肇逃 車禍

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