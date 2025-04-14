陽明山火燒山擴30公頃 新北消、空勤總隊支援撲救
陽明山小油坑遊憩區今早發生火燒山，燃燒面積從最初約100平方公尺延燒至目前約30公頃，消防單位下午增派支援撲救，其中包含空總直升機、無人機等，新北市消防局也支援撲救。
台北市消防局表示，今早11時17分獲報北投區竹子湖路上的小油坑遊憩區，往七星山步道一帶起火冒煙，初估燃燒面積約100平方公尺，無人員受困或傷亡，初步派指揮車4輛、消防車輛16輛、救護車輛1輛、人員72名前往撲救。
由於山區水源不足、氣候乾燥、風勢強勁等因素，火勢不斷延燒，燃燒面積已約30公頃，消防局再度增派支援前往撲救，截自下午2時，全案已派出指揮車5輛、消防車輛24輛、救護車輛1輛、人員87名；無人機2台；新北市消防局支援2車4人；空總直升機1台。
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