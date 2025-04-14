快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

影／運豬車駕駛疑恍神 從後方撞上停紅燈的汽車釀兩傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉台1線加祿段433.2公里北上車道，昨晚近8點時，一輛汽車路口停紅燈，遭後方一輛運的大貨車追撞，汽車毀損嚴重，車身門變形無法開啟，汽車駕駛劉男重傷，副駕駛陳女輕傷，大貨車駕駛稱恍神未注意車前狀況，車禍原因仍待警方釐清。

消防局獲報後，派遣枋寮分隊救護車並增派破壞器材趕赴現場，到場後評估車體結構，並動用破壞工具協助兩名傷者脫困，剛好路過的萬丹分隊救護義消也加入救援，協助現場救護及脫困處置。

運豬大貨車駕駛44歲魏男從花蓮出發要載運豬隻到岡山，行經路口時，稱疑似恍神未注意車前狀況，當場追撞前方正在停紅燈的汽車，汽車駕駛36歲劉男、副駕駛29歲陳女，劉男頸部重傷送醫後轉送高雄長庚，陳女輕傷。

警方表示，雙方駕駛人酒測值均為零。警方提醒，行車時務必注意車前狀況，以避免事故發生。

消防人員到場將受困車內的兩人救出，車身嚴重變形。記者劉星君／翻攝
消防人員到場將受困車內的兩人救出，車身嚴重變形。記者劉星君／翻攝
載運豬隻的大貨車駕駛疑似恍神撞到前方在路口停等紅燈的汽車。記者劉星君／翻攝
載運豬隻的大貨車駕駛疑似恍神撞到前方在路口停等紅燈的汽車。記者劉星君／翻攝
載運豬隻的大貨車駕駛疑似恍神撞到前方在路口停等紅燈的汽車，汽車車身變形。記者劉星君／翻攝
載運豬隻的大貨車駕駛疑似恍神撞到前方在路口停等紅燈的汽車，汽車車身變形。記者劉星君／翻攝
消防人員到場將受困車內的兩人救出，車身嚴重變形。記者劉星君／翻攝
消防人員到場將受困車內的兩人救出，車身嚴重變形。記者劉星君／翻攝
載運豬隻的大貨車駕駛疑似恍神撞到前方在路口停等紅燈的汽車。記者劉星君／翻攝
載運豬隻的大貨車駕駛疑似恍神撞到前方在路口停等紅燈的汽車。記者劉星君／翻攝

恍神 紅燈 車禍

延伸閱讀

疑嘉義深夜大風雨讓視線受阻 大貨車撞電桿「衝破民宅」駕駛受困

婦被汽車追撞壓車底…堆高機司機路過救人仍不治 檢警追究違停車肇責

國道1號彰化段今晨4車追撞 6人受傷送醫

影／基隆男酒駕狂飆釀追撞2車後翻覆 害同車友重傷送醫不治

相關新聞

陽管處指小油坑火燒山起因是它 揭已延燒30公頃

陽明山小油坑遊憩區今早發生火燒山，持續延燒中，陽明山管理處副處長黃秀萍表示，初判現場是國科會所設空氣品質感測儀起火釀災，...

新竹14隻柴犬遭遺棄 竹縣動保所救援查辦：最重罰40萬

新竹縣動物保護防疫所於4月11日陸續獲報新竹縣芎林鄉、新埔鎮及關西鎮，有人惡意遺棄犬隻，動保所已派員陸續將遺棄的犬隻帶回...

台南官田1死2傷車禍 肇逃BMW車主今律師陪同到案

台1線台南官田段12日晚上8點發生一起死亡車禍案件，造成來台約2年、從事看護的42歲娜姓女移工當場喪命，另2名男移工輕傷...

新北女開車載夫就醫撞護欄翻覆 夫傷重不治意外畫面曝

新北市79歲蔡男今天中午因心臟不適，77歲妻子吳女開車載丈夫至醫院就診，不料吳女開車行經泰山區美寧街時疑因過於慌張不慎擦...

西門町逆向騎機車被攔衝路中央反抗 3警負傷抓人搜出安毒

吳姓男子今凌晨持有安非他命在台北市西門町騎機車逆向行駛，被員警攔查欲徒步逃跑，推擠造成3名警員擦挫傷，警方逮捕他搜出3包...

影／陽明山火燒山面積超過30公頃 起火原因疑空品感測器起火

台北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。