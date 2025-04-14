影／運豬車駕駛疑恍神 從後方撞上停紅燈的汽車釀兩傷

屏東縣枋山鄉台1線加祿段433.2公里北上車道，昨晚近8點時，一輛汽車路口停紅燈，遭後方一輛運豬的大貨車追撞，汽車毀損嚴重，車身門變形無法開啟，汽車駕駛劉男重傷，副駕駛陳女輕傷，大貨車駕駛稱恍神未注意車前狀況，車禍原因仍待警方釐清。

消防局獲報後，派遣枋寮分隊救護車並增派破壞器材趕赴現場，到場後評估車體結構，並動用破壞工具協助兩名傷者脫困，剛好路過的萬丹分隊救護義消也加入救援，協助現場救護及脫困處置。

運豬大貨車駕駛44歲魏男從花蓮出發要載運豬隻到岡山，行經路口時，稱疑似恍神未注意車前狀況，當場追撞前方正在停紅燈的汽車，汽車駕駛36歲劉男、副駕駛29歲陳女，劉男頸部重傷送醫後轉送高雄長庚，陳女輕傷。