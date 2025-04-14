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北市東區隨機毆打停等紅燈騎士 男「幻想」遭拉扯口罩推擠
朱姓男子在台北市隨機毆打騎機車停等紅燈的楊姓男子，造成頸部挫傷，被逮稱遭對方拉扯口罩推擠，但警方調閱監視器未發現，查出他因傷害案被通緝，依傷害罪移送並解送歸案。
警方調查，45歲朱姓男子昨中午12時許在北市忠孝東路、復興南路口，走向騎機車停等紅燈的30歲楊姓男子責罵幾句，楊聽不清楚內容，以手勢示意朱離開，朱揮一拳打中楊頸部致挫傷，楊當場致電報警。
員警到場查出，朱因傷害案去年4月被台北地方法院發布通緝，逮捕帶回大安警分局新生南路派出所。朱稱，被對方拉扯口罩，他上前理論遭推擠而揮拳。
警方調閱監視器未發現拉口罩及推擠，楊提告傷害，稱遭對方罵幾句話後攻擊，警詢後將朱移送並解送歸案。
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