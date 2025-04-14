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狂風暴雨能高越嶺道10多名山友受困 玉管處今搶通
玉山國家公園觀高山屋月初試營運啟用，前天山區狂風暴雨，八通關越嶺西段9.8K處大量樹木崩塌交通中斷，10多名山友受困，山屋發揮避難功能。今天上午玉管處派人搶修開闢臨時步道，讓山友脫困，但步道路況不穩定，仍請山友小心通行。
觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處、海拔2540公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點。原本是觀高工作站，98年因莫拉克颱風基地下陷，林保署南投分署99年關閉並禁止使用。
108年「開放山林」政策，玉管處重啟觀高山屋新建計畫，並於114年完成興建，4月1日試營運。不過，前天受鋒面影響，台灣各地都有陣雨及雷雨，玉山國家公園多處下起大雨，八通關越嶺道西段9.8K處，大量樹木不堪狂風豪雨摧折倒塌，導致交通中斷。
玉管處表示，當時有10多名山友在南二段、八通關越嶺縣登山，觀高山屋發揮避難效果，山友並無危險。今天上午天氣轉情，玉管處2名員工和3名高山協作，到崩塌地點清除樹木，開闢一條臨時通道，讓10多名山友順利下山。
玉管處表示，長14.6公里的「東埔-觀高段」步道地質不穩，常有土石崩塌造成步道中斷情況，觀高山屋委託德安航空以機艙載運方式，才順利將山屋材料運送至施工位置，完成山屋興建。玉管處也派遣人員進駐山屋，執行日常運營及提供山友服務，希望山友珍惜，維護山屋環境。東埔到觀高步道，地質不穩定加上最近大雨，易發生坍方，提醒山友通過時注意安全。
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