狂風暴雨能高越嶺道10多名山友受困 玉管處今搶通

玉山國家公園觀高山屋月初試營運啟用，前天山區狂風暴雨，八通關越嶺西段9.8K處大量樹木崩塌交通中斷，10多名山友受困，山屋發揮避難功能。今天上午玉管處派人搶修開闢臨時步道，讓山友脫困，但步道路況不穩定，仍請山友小心通行。

觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處、海拔2540公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點。原本是觀高工作站，98年因莫拉克颱風基地下陷，林保署南投分署99年關閉並禁止使用。

108年「開放山林」政策，玉管處重啟觀高山屋新建計畫，並於114年完成興建，4月1日試營運。不過，前天受鋒面影響，台灣各地都有陣雨及雷雨，玉山國家公園多處下起大雨，八通關越嶺道西段9.8K處，大量樹木不堪狂風豪雨摧折倒塌，導致交通中斷。

玉管處表示，當時有10多名山友在南二段、八通關越嶺縣登山，觀高山屋發揮避難效果，山友並無危險。今天上午天氣轉情，玉管處2名員工和3名高山協作，到崩塌地點清除樹木，開闢一條臨時通道，讓10多名山友順利下山。