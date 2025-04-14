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新北女開車載夫就醫撞護欄翻覆 夫傷重不治意外畫面曝
新北市79歲蔡男今天中午因心臟不適，77歲妻子吳女開車載丈夫至醫院就診，不料吳女開車行經泰山區美寧街時疑因過於慌張不慎擦撞路邊護欄，導致車輛翻覆。救護人員趕抵發現蔡男已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，確切車禍原因仍待調查。
據了解，新北市消防局及林口警方今天中午12時許接獲報案，泰山區美寧街有車輛翻覆事故，人員還受困車內。警方及救護人員趕抵，發現坐在副駕駛座的79歲蔡男已無生命跡象，緊急將他送往輔大醫院急救，但蔡男仍因傷重宣告不治。開車的77歲吳女四肢輕微擦挫傷，同車陪同的外籍看護則未受傷。
警方調查，79歲蔡男今天中午因心臟不適，妻子吳女焦急地開車載蔡男及外籍看護要前往輔大醫院就診。但吳女行經泰山區美寧街時疑因過於慌張不慎擦撞路邊ㄇ型護欄，導致車輛失控翻覆。吳女酒測值為0，警方目前已調閱監視器，釐清車禍原因及肇責歸屬。
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