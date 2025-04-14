陽管處指小油坑火燒山起因是它 揭已延燒30公頃
陽明山小油坑遊憩區今早發生火燒山，持續延燒中，陽明山管理處副處長黃秀萍表示，初判現場是國科會所設空氣品質感測儀起火釀災，對此警消表示，確切起火原因有待火場調查釐清。
陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍告訴本報記者，初步研判，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，目前火場已延燒30公頃；消防局表示，確切起火原因仍有待火場調查釐清。
台北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山情況，初估燃燒面積約100平方公尺。
警消初查現場無人受困、傷亡，初步派出指揮車4輛、消防車輛16輛、救護車輛1輛、人員72名前往撲救，火勢仍不斷延燒，午間燃燒面積擴大至250平方公尺，持續延燒中。
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