陽明山火燒山 初判空氣品質感測儀起火

陽明山國家公園管理處今天說，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。

台北市消防局上午11時17分獲報，指北投區竹子湖路一帶（陽明山小油坑）發生火災，燃燒面積初估100平方公尺，緊急出動指揮車4輛、消防車16輛、救護車1輛和72人到場滅火，大火白煙瀰漫山頭。

陽明山國家公園管理處透過臉書（Facebook）表示，七星山步道區域出現山林火災，已有消防與相關單位處置，為了民眾安全，請勿前往這區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。目前七星山步道封閉（小油坑登山口端）、小油坑停車場封閉，公車也暫不停靠小油坑服務站。

陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍告訴中央社記者，目前初步研判，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，不過確切起火原因仍要待後續調查釐清。