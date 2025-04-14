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陽明山火燒山 初判空氣品質感測儀起火
陽明山國家公園管理處今天說，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。
台北市消防局上午11時17分獲報，指北投區竹子湖路一帶（陽明山小油坑）發生火災，燃燒面積初估100平方公尺，緊急出動指揮車4輛、消防車16輛、救護車1輛和72人到場滅火，大火白煙瀰漫山頭。
陽明山國家公園管理處透過臉書（Facebook）表示，七星山步道區域出現山林火災，已有消防與相關單位處置，為了民眾安全，請勿前往這區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。目前七星山步道封閉（小油坑登山口端）、小油坑停車場封閉，公車也暫不停靠小油坑服務站。
陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍告訴中央社記者，目前初步研判，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，不過確切起火原因仍要待後續調查釐清。
黃秀萍說，失火時，管處人員馬上前往了解與疏散，也已貼告示禁止遊客進入小油坑區域；至於擎天崗的牛隻沒有受到影響。
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