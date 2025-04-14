小油坑火燒山延燒…水源不足難滅火 將請空總支援

陽明山小油坑遊憩區今早發生火燒山案，持續延燒中，由於山區缺乏水源，且起火處動線狹窄、撲救不易，消防局已計畫請求空勤總隊支援，派機從空中灑水滅火。

台北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山。警消初查現場無人受困、傷亡，初步派出指揮車4輛、消防車輛16輛、救護車輛1輛、人員72名前往撲救，火勢仍不斷延燒，午間燃燒面積擴大至250平方公尺，持續延燒中。