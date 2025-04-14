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國三南投路段嚴重車禍 轎車撞砂石車駕駛頭顱破裂慘死
國道三號中興路段南下221公里路段，今天上午9時9時40分發生嚴重車禍，一輛白色轎車不知何故，撞上停靠路肩的砂石車，轎車車頭整個插入砂石車車尾，重大撞擊車頭嚴重變形，南投縣消防局派員使用機具破壞車頭，才將受困駕駛救出，但駕駛頭顱破裂、腦漿流出，送醫急救後，仍告不治。
警方表示，白色轎車因高速撞擊砂石車車尾，車頭插入車底，動彈不得，南投縣消防局派出中興、南投、碧興3分隊人員和各式車輛前往救援，才將白色轎車拖出，但車頭粉碎嚴重變形，男駕駛卡在駕駛室，消防人員出動破壞機具，才將轎車車體分開，救出男駕駛，但他頭顱破裂，腦漿溢出，無呼吸心跳。
救護車將男駕駛送往草屯佑民醫院，經醫師搶救仍宣告不治。車禍原因正由國道警方調查。
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