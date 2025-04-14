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陽明山火燒山 蔣萬安令密切監測空品 籲民眾遠離小油坑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市陽明山小油坑今天上午11時17分，傳出火燒山。北市長蔣萬安今天也在臉書提醒當地民眾及登山客，暫時遠離小油坑周遭，以策安全、以利救災；環保局將持續監控本市空氣品質，他也會持續向市民朋友報告最新的狀況。

陽明山小油坑遊憩區今傳出火警，北市消防局上午11時17分獲報，竹子湖路69號火燒山，初估燃燒面積250平方公尺，且有向上延燒趨勢，消防局已派消防車近20輛、72名消防員前往撲救，起火原因待查。

蔣萬安今天中午也在臉書向市民朋友報告，表示陽明山小油坑停車場附近竹林發生火警，北市府消防局已出動指揮車4輛、消防車輛16輛、救護車輛1輛、人員72名、無人機1台全力救災。

台北市消防局上午11時17分獲報，竹子湖路69號火燒山，初估燃燒面積100平方公尺。記者李隆揆／翻攝
台北市消防局上午11時17分獲報，竹子湖路69號火燒山，初估燃燒面積100平方公尺。記者李隆揆／翻攝

北市府 消防員 空氣品質 陽明山

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