高雄機車冒雨鬼切鑽車陣 遭後車撞上2人受傷送醫

高雄鼓山區自由一路與龍德新路口昨天發生汽機車擦撞事故，李姓騎士和後座乘客受傷，兩人跌倒後，還差點被張姓駕駛轎車輾過，警方到場後側繪，雙方並無酒駕，肇事原因仍待調查、釐清。

鼓山警分局調查，昨下午6時許，58歲李男騎乘普通重型機車沿龍德新路西向東直行，於路口處時，自內側車道往外切入，遭同向、右後方的張姓男子轎車撞上，李男及乘客林女兩人手腳受有擦傷，經送醫檢查後無大礙。

車禍事發前影片今被放上社群，引起網友熱議，只見李男當時騎車先自慢車道切入內側車道，後綠燈起步時，又從內車道往外側車道切出，當時張男正好開車起步，與李男機車發生碰撞。