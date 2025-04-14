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高雄機車冒雨鬼切鑽車陣 遭後車撞上2人受傷送醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區自由一路與龍德新路口昨天發生汽機車擦撞事故，李姓騎士和後座乘客受傷，兩人跌倒後，還差點被張姓駕駛轎車輾過，警方到場後側繪，雙方並無酒駕，肇事原因仍待調查、釐清。

鼓山警分局調查，昨下午6時許，58歲李男騎乘普通重型機車沿龍德新路西向東直行，於路口處時，自內側車道往外切入，遭同向、右後方的張姓男子轎車撞上，李男及乘客林女兩人手腳受有擦傷，經送醫檢查後無大礙。

車禍事發前影片今被放上社群，引起網友熱議，只見李男當時騎車先自慢車道切入內側車道，後綠燈起步時，又從內車道往外側車道切出，當時張男正好開車起步，與李男機車發生碰撞。

警方對2人施以酒測，雙方均無酒駕情事，現場依規定測繪，肇事原因疑似因機車於路口處時向右偏行，疑未保持與後車安全距離，另不排除後方汽車駕駛疑似未注意前車行車動態肇事，詳細肇事原因，仍待交通大隊分析初判為準。

高雄鼓山區自由一路與龍德新路口昨天發生汽機車擦撞事故，李姓騎士和後座乘客受傷，兩人跌倒後，還差點被張姓駕駛轎車輾過。記者張議晨／翻攝
高雄鼓山區自由一路與龍德新路口昨天發生汽機車擦撞事故，李姓騎士和後座乘客受傷，兩人跌倒後，還差點被張姓駕駛轎車輾過。記者張議晨／翻攝

車禍 車道

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