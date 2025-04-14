影／醉漢酒後當街咆哮同居人 員警到場火氣仍降不下去

新北市張姓男子昨晚酒後在金山區街頭，與阮姓同居人發生爭執。兩名員警到場，張仍持續對阮女咆哮。支援警力抵達後，3名員警合力將張制伏上銬，實施保護管束。阮女後來驗傷提告，警方製作筆錄後，今依傷害罪嫌將張男送辦。

金山警方局昨晚9時許接獲報案，仁愛路有一對男女在爭吵，現場另有1名男姓友人。兩名員警抵達現場後，將39歲張男和42歲阮女隔開，分頭詢問狀況。

張男先是站上人行道，對著站在車道的阮女咆哮，男性友人試圖勸說無效。張男後來從人行道走向阮女，男性友人阻擋，兩名員警也隔在雙方中間。阮女一度不甘示弱，也趨前要找張男理論。張男後來火氣加大，衝向阮女時被員警擋下，友人隨後將他拉開。

支援警力抵達後，張男仍在對阮女發脾氣，一度推開擋在他面前的警員。警方見他已無法理性溝通，3名員警合力將他壓制在地，並在上銬後帶回派出所實施保護管束。

阮女要控告張男涉嫌傷害罪，警方協助阮女前往台大醫院金山分院驗傷，並依準現行犯逮捕張男，今天製作筆錄後，將全案移請基隆地方檢察署偵辦。

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