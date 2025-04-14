影／驚！桃園3歲童騎滑步車溜上大街 警巡邏抱他回家

誰家的孩子溜出大馬路！？桃園市平鎮區日前發生一名年僅3歲的小男童下午趁著祖母煮飯不注意，獨自打開住家鐵捲門，騎著滑步車溜出家門，竟在車來車往的馬路上玩耍，情況相當危險。所幸平鎮派出所員警巡邏經過，機警發現異狀，成功將男童連人帶車平安送返家中。

平鎮派出所所長姜國襄表示，家住平鎮區的3歲男童，因父母外出工作，由祖母代為照顧。未料當天下午，男童趁著祖母忙於煮晚餐之際，竟自行打開鐵捲門，騎著滑步車悄悄溜出家門，男童在巷弄中穿梭，令人為之心驚。

幸好平鎮派出所警員紀辰翰及沈宇威巡邏經過，眼尖發現異狀，立刻停下車輛上前關心。由於男童年紀尚小，無法清楚表達身分與住址，員警研判其應住在附近，便抱起男童沿著南安路逐戶詢問。經過一番耐心尋找，最終順利找到男童的家人，成功協助他平安返家。