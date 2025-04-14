陽明山七星山步道驚傳火災 滾滾濃煙從山頭猛竄

台北市陽明山七星山步道區稍早因不明原因傳出火災，陽明山國家公園表示，目前消防人員已到場處置，議員張斯綱也放上影片，只見山上滾滾濃煙不斷竄出，提醒民眾配合消防單位疏散，並請下風處民眾多加注意。

陽明山國家公園在臉書發文指出，目前七星山步道區域出現山林火災情況，現場已有消防與相關單位進行處置，提醒民眾勿前往該區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。