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陽明山七星山步道驚傳火災 滾滾濃煙從山頭猛竄
台北市陽明山七星山步道區稍早因不明原因傳出火災，陽明山國家公園表示，目前消防人員已到場處置，議員張斯綱也放上影片，只見山上滾滾濃煙不斷竄出，提醒民眾配合消防單位疏散，並請下風處民眾多加注意。
陽明山國家公園在臉書發文指出，目前七星山步道區域出現山林火災情況，現場已有消防與相關單位進行處置，提醒民眾勿前往該區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。
士林北投國民黨議員張斯綱也放上影片，只見遠處山上濃煙密布，多台消防車停在道路準備救火，火勢範圍看起來並不小，詳細起火原因仍在查證中，張也提醒，消防局已派車前往救災，請下風處的市民盡量待在室內緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意。
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