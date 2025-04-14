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高雄桃源土石坍塌今搶通 泡溫泉受困15名遊客鬆一口氣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市桃源山區因連2天大雨，致七坑溫泉附近土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客昨傍晚下山受阻，無法通行求救；由於昨晚夜深照明不足，警消無法救援，六龜區公所今天上午7時雇請怪手清除土石，上午11時25分許搶通，讓受困旅客鬆一口氣。

據了解，受困的5車15名遊客昨假日到桃源著名的七坑溫泉賞景泡溫泉，沒想到昨天傍晚5時許下山途中，因溫泉附近山路受大雨影響，導致山區土石滑落坍方，無法通行，因此向警消求救。

消防局第六大隊及六龜警分局昨晚獲報派員前往現場勘查，發現路面遭落石及斷樹阻擋，人車無法通行，消防員冒險穿越，得知遊客已暫時退回停車場，安全無虞。

由於桃源山區仍下雨、加上現場照明設備不足，警消昨晚評估怪手到現場無法清除且施工有危險性，考量安全，安撫遊客情緒，告知六龜區公所等天亮後會派怪手機具清除路面，以利人車通行。

六龜區公所今天上午7時許已派怪手開挖清除土石及斷裂樹枝，經搶修後，直到11時25分順利搶通，公所人員已派員和遊客聯繫，請遊客先行通行下山。

高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山受困；六龜區公所今天上午請怪手搶修，11時25分道路已搶通。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山受困；六龜區公所今天上午請怪手搶修，11時25分道路已搶通。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山受困；六龜區公所今天上午請怪手搶修，11時25分道路已搶通。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山受困；六龜區公所今天上午請怪手搶修，11時25分道路已搶通。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山受困；六龜區公所今天上午請怪手搶修，11時25分道路已搶通。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山受困；六龜區公所今天上午請怪手搶修，11時25分道路已搶通。記者石秀華／翻攝

六龜 桃源 溫泉 落石

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