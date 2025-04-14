北市男騎士逆行遭攔查 持毒襲警依現行犯送辦

北市1名47歲吳男今天凌晨騎機車行經萬華區漢中街時，因逆向行駛遭警攔查，吳男在警方發現包內疑有毒品吸食器時突情緒失控，進而攻擊並造成3警受傷，當場依現行犯逮捕送辦。

台北市警察局萬華分局今天凌晨零時20分執行交通執法勤務時，轄下西門町派出所員警於漢中街發現有名機車男騎士逆向行駛，隨即進行攔查，並目視發現騎士吳男的包包疑有毒品吸食器，隨即請他配合盤查。

不料，吳男突然情緒失控並攻擊警方，實施管束過程中，吳男意圖反抗，造成3名員警受傷，警方當場將他依現行犯逮捕，並依法進行附帶搜索，於其隨身包包中查獲毒品安非他命及吸食器。

全案詢後將吳男依涉妨害公務及毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，是否涉及毒駕則需視事後驗尿結果而定。

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