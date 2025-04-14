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女童和姊姊公園玩走散…警充當保母給餅乾 手牽手返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩，途中不小心和姊姊走散，在巷子內獨自徘徊，熱心民眾見狀將她帶到派出所，員警隨即提供飲料、餅乾扮起臨時保母耐心與女童溝通，後續利用女童提供的線索，順利找到她的住處，將她平安護送返家。

大園警方指出，昨下午3時許有熱心民眾帶著一名女童到大園派出所求助，稱該名女童在大園區中山南路136巷內獨自徘徊，詢問她住在何處，女童也說不清楚，擔心女童發生危險，只好請警方幫忙協尋家人。

員警見女童眼眶泛淚，於是先拿出飲料及零食安撫她的情緒，由於女童年紀還小不太會表達，面對員警的關懷提問僅說得出「就讀太陽班、家門口有溜滑梯」等資訊，員警研判女童應該無法走遠，便先以地圖街景搜尋附近的公園，果然沒多久女童就認出老街溪河濱公園，表示她就住在旁邊，員警隨即帶著女童前往逐戶查訪。

當員警抵達公園時，剛好發現一名與女童長得相似的女孩，正騎著腳踏車似乎在尋找什麼，員警上前詢問後確認她就是女童的姊姊，並在女童姊姊的帶領下，順利將女童送返家。女童阿嬤表示，平時姊妹倆都會到公園玩耍，可能是姊姊剛學會騎腳踏車太開心，不小心騎太遠，導致妹妹跟丟，才讓民眾誤以為是妹妹走失，之後會多加注意姊妹倆的狀況，非常感謝警方的熱心幫忙。

桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩不慎走散，民眾將她帶到派出所，員警扮起臨時保母與女童溝通，並利用女童提供的線索順利找到家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩不慎走散，民眾將她帶到派出所，員警扮起臨時保母與女童溝通，並利用女童提供的線索順利找到家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩不慎走散，民眾將她帶到派出所，員警扮起臨時保母與女童溝通，並利用女童提供的線索順利找到家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩不慎走散，民眾將她帶到派出所，員警扮起臨時保母與女童溝通，並利用女童提供的線索順利找到家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩不慎走散，民眾將她帶到派出所，員警扮起臨時保母與女童溝通，並利用女童提供的線索順利找到家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩不慎走散，民眾將她帶到派出所，員警扮起臨時保母與女童溝通，並利用女童提供的線索順利找到家。記者周嘉茹／翻攝

女童 妹妹 警察

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