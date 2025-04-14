女童和姊姊公園玩走散…警充當保母給餅乾 手牽手返家

桃園市大園區一名4歲女童昨下午和姊姊到公園遊玩，途中不小心和姊姊走散，在巷子內獨自徘徊，熱心民眾見狀將她帶到派出所，員警隨即提供飲料、餅乾扮起臨時保母耐心與女童溝通，後續利用女童提供的線索，順利找到她的住處，將她平安護送返家。

大園警方指出，昨下午3時許有熱心民眾帶著一名女童到大園派出所求助，稱該名女童在大園區中山南路136巷內獨自徘徊，詢問她住在何處，女童也說不清楚，擔心女童發生危險，只好請警方幫忙協尋家人。

員警見女童眼眶泛淚，於是先拿出飲料及零食安撫她的情緒，由於女童年紀還小不太會表達，面對員警的關懷提問僅說得出「就讀太陽班、家門口有溜滑梯」等資訊，員警研判女童應該無法走遠，便先以地圖街景搜尋附近的公園，果然沒多久女童就認出老街溪河濱公園，表示她就住在旁邊，員警隨即帶著女童前往逐戶查訪。