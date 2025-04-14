為幫女性友人出氣 新北男約談判遭3人圍砍中三刀濺血

新北市22歲張男與19歲林男因各自女性友人在電話中吵架，張、林2人為幫出氣相約在五股談判。不料張男竟找陳男、21歲林男等5人助陣，持開山刀砍了林男3刀。蘆洲警獲報2小時內逮捕張男等3人，詢後依傷害、殺人未遂、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，蘆洲警方今天凌晨2時許接獲報案，在五股區成泰路三段發生鬥毆砍人案。警方獲報趕抵現場，經詢問得知被砍傷的19歲林男與涉嫌砍人的22歲張男2人，因各自女性朋友在電話中發生爭吵，林、張為替女友人出氣，於是相約今天凌晨2時許談判。

林男依約到場時，不料張男竟找來5名男子到場助陣，雙方見面一言不合發生衝突，其中張男及友人21歲林男、23歲陳男掏出預藏的開山刀朝林男猛砍，導致林男腰部、上臂、大腿多處刀傷，眾人犯案後隨即逃離現場。被砍傷的林男經救護車送往淡水馬偕醫院急救，目前已無生命危險。