高雄機車族注意！輕軌沿線臨停灣有陷阱 拖吊罰825元
高雄輕軌沿線停車大不易，因商家有上下客貨車需求，工務局在沿線挖設黃線臨停灣區，供用路人臨停上下車或裝卸貨使用，有機車騎士誤認可停車慘遭拖吊，求情不成，反蒐證PO網怨「糟蹋人」；交通大隊指，依規定違停機車已上拖吊車無法取車。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中一名機車騎士昨天因將機車停在苓雅區大順三路109巷口的黃線臨停車區遭拖吊車拖吊，騎士發現機車被拖吊上車，一度向警方求情，但執法員警不為所動，騎士於是用手機反蒐證。
騎士邊錄影邊抱怨：政府執法人員喊拖吊就拖吊，鏡頭隨即轉至黃線停車格，這裡啦，一排啦，叫做黃線，小小格是要糟蹋誰啦！」。
交通大隊指出，輕軌成圓後，大順路沿線商家仍有上下客貨需求，市府於沿線多處人行道挖彎設置「臨停區」，並繪有禁止停車標線的臨停黃線，供用路人臨停上下客、裝卸貨使用。
警方表示，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第168條規定：「黃線禁停時段為每日上午7時至晚上8時」，依規定不得於該處停車，只能臨停；當天晚間7時許，員警與市府委外民營拖吊車，巡查至苓雅區大順三路109巷旁，發現有10輛機車違規黃線停車，於是依規定舉發，並對違規車執行拖吊移置。
警方指出，依規定，當事人的機車已被拖上拖吊車，無法取車，警方執法並無不當。
警方提醒，輕軌沿線畫設的黃線臨停灣區只供貨車裝卸臨停及民眾臨時上下車使用，若機車違停遭拖吊，違停罰款600元，另拖吊費200元，半天保管費為25元，領車時得繳825元；另汽車違停罰款900元，拖吊費1000元，半天保管費100元，領車得繳2000元；呼籲用路人遵守規定，以免受罰。
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