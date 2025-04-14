高雄機車族注意！輕軌沿線臨停灣有陷阱 拖吊罰825元

高雄輕軌沿線停車大不易，因商家有上下客貨車需求，工務局在沿線挖設黃線臨停灣區，供用路人臨停上下車或裝卸貨使用，有機車騎士誤認可停車慘遭拖吊，求情不成，反蒐證PO網怨「糟蹋人」；交通大隊指，依規定違停機車已上拖吊車無法取車。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中一名機車騎士昨天因將機車停在苓雅區大順三路109巷口的黃線臨停車區遭拖吊車拖吊，騎士發現機車被拖吊上車，一度向警方求情，但執法員警不為所動，騎士於是用手機反蒐證。

騎士邊錄影邊抱怨：政府執法人員喊拖吊就拖吊，鏡頭隨即轉至黃線停車格，這裡啦，一排啦，叫做黃線，小小格是要糟蹋誰啦！」。

交通大隊指出，輕軌成圓後，大順路沿線商家仍有上下客貨需求，市府於沿線多處人行道挖彎設置「臨停區」，並繪有禁止停車標線的臨停黃線，供用路人臨停上下客、裝卸貨使用。

警方表示，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第168條規定：「黃線禁停時段為每日上午7時至晚上8時」，依規定不得於該處停車，只能臨停；當天晚間7時許，員警與市府委外民營拖吊車，巡查至苓雅區大順三路109巷旁，發現有10輛機車違規黃線停車，於是依規定舉發，並對違規車執行拖吊移置。

警方指出，依規定，當事人的機車已被拖上拖吊車，無法取車，警方執法並無不當。