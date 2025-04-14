台東違建出租房大火2死今頭七 家屬痛罵「叔叔枉死！」

台東市強國街一間鐵皮屋出租套雅房大火造成2死，第2具遺體在第3天才發現，今天是頭七，家屬發文痛批台東縣府對於違建管理沒有作為，消防局也未落實公安檢查，質疑「加蓋的違建為何能存在到出事燒死人？」，高市原民會主委阿布斯也發文為台東族人發聲，怒批「扯到不能再扯！」。

8日晚間8點多，強國街1棟民宅起火，火勢猛烈，從1樓向2樓鐵皮屋竄燒，不時傳出電線爆裂聲，當晚消防局在火場發現一具遺體，50歲葉姓男租客送醫不治，10日下午火調人員又在2樓發現1具女性遺體，疑為同為租客的林姓女子縱火，林女9日聲請羈押獲准。

葉男家屬質疑，一個鐵皮加蓋2樓的違章建築，僅用木料隔成6間房間出租，唯一一處逃生口卻被一個同為租客，且有多次縱火前科的精障女子疑似縱火；叔叔7點多下班，因為工作太累早早休息，吸入性嗆傷，熱休克而枉死，另在案發後第3天或第4天才發現第2具遺體，叔叔已經頭七，完全沒看見縣府社會處、建設處的作為。

家屬說，對外發聲是希望大家重視這個議題，謝絕大家慰問，希望確保未來身旁的親朋好友不要再受到這種事情而離去，因為這會是家人一輩子的痛。

「扯到不能再扯！」。高雄市原民會主委阿布斯聲援說，她無法接受枉死的冤屈發生在族人身上，一位來自台東大武、一位來自台東蘭嶼，「第七天了！七天了！台東縣府相關單位至今都還沒有給家屬一個交代！？連個慰問都沒有？明知危險人物，卻沒有列管機制以保護人民安全，台東治安也出現疑慮了嗎？一個原住民的縣市對待族人的枉死 怎能如此不重視？誰都吞不下這口氣！」