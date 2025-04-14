快訊

金城武帥照再曝光！男神電力100%超強 親吐神隱原因

不只老化，禿髮竟也會讓頭髮變白！多吃「這些食物」抗白髮 做2事促血液循環

日本餐廳苛刻高價變「富人遊戲」？名廚揭殘酷真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台東違建出租房大火2死今頭七 家屬痛罵「叔叔枉死！」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市強國街一間鐵皮屋出租套雅房大火造成2死，第2具遺體在第3天才發現，今天是頭七，家屬發文痛批台東縣府對於違建管理沒有作為，消防局也未落實公安檢查，質疑「加蓋的違建為何能存在到出事燒死人？」，高市原民會主委阿布斯也發文為台東族人發聲，怒批「扯到不能再扯！」。

8日晚間8點多，強國街1棟民宅起火，火勢猛烈，從1樓向2樓鐵皮屋竄燒，不時傳出電線爆裂聲，當晚消防局在火場發現一具遺體，50歲葉姓男租客送醫不治，10日下午火調人員又在2樓發現1具女性遺體，疑為同為租客的林姓女子縱火，林女9日聲請羈押獲准。

葉男家屬質疑，一個鐵皮加蓋2樓的違章建築，僅用木料隔成6間房間出租，唯一一處逃生口卻被一個同為租客，且有多次縱火前科的精障女子疑似縱火；叔叔7點多下班，因為工作太累早早休息，吸入性嗆傷，熱休克而枉死，另在案發後第3天或第4天才發現第2具遺體，叔叔已經頭七，完全沒看見縣府社會處、建設處的作為。

家屬說，對外發聲是希望大家重視這個議題，謝絕大家慰問，希望確保未來身旁的親朋好友不要再受到這種事情而離去，因為這會是家人一輩子的痛。

「扯到不能再扯！」。高雄市原民會主委阿布斯聲援說，她無法接受枉死的冤屈發生在族人身上，一位來自台東大武、一位來自台東蘭嶼，「第七天了！七天了！台東縣府相關單位至今都還沒有給家屬一個交代！？連個慰問都沒有？明知危險人物，卻沒有列管機制以保護人民安全，台東治安也出現疑慮了嗎？一個原住民的縣市對待族人的枉死 怎能如此不重視？誰都吞不下這口氣！」

縣府建設處回應，火災民宅1樓有使用執照，2樓加蓋應是違章，沒有查報列管，已通報公所查報。消防局說明，一般住宅出租無列管，亦無消防安檢紀錄；此案屋內堆滿雜物，火災後垃圾高達180公分，事後清理火場才發現第2具遺體。

台東強國街違建出租套房大火造成兩死悲劇，家屬發聲無法接受相關單位沒有作為。記者徐白櫻／翻攝
台東強國街違建出租套房大火造成兩死悲劇，家屬發聲無法接受相關單位沒有作為。記者徐白櫻／翻攝
高雄市原民會主委阿布斯為族人發聲，無法接受，火災發生已經7天，台東縣府相關單位至今都還沒有給家屬一個交代。記者徐白櫻／翻攝
高雄市原民會主委阿布斯為族人發聲，無法接受，火災發生已經7天，台東縣府相關單位至今都還沒有給家屬一個交代。記者徐白櫻／翻攝
4月8日晚間8點多，台東市強國街1棟鐵皮違建起火燃燒，2名租客遭大火燒死。記者徐白櫻／翻攝
4月8日晚間8點多，台東市強國街1棟鐵皮違建起火燃燒，2名租客遭大火燒死。記者徐白櫻／翻攝

台東 火災 租客 違建 遺體

延伸閱讀

國際縱火調查協會美國大西洋城年會 新北消防不缺席

北市男偷iRent撞Gogoro再丟煙蒂縱火 被逮求情：不要告訴爸媽

罷團質疑違建服務處仍使用 廖偉翔：已搬遷他處

遏止違建歪風！楊文科：未勒令停工 加重裁罰送檢查辦

相關新聞

台東違建出租房大火2死今頭七 家屬痛罵「叔叔枉死！」

台東市強國街一間鐵皮屋出租套雅房大火造成2死，第2具遺體在第3天才發現，今天是頭七，家屬發文痛批台東縣府對於違建管理沒有...

高雄阿伯騎機車買早餐離家10公尺路中癱軟 倒地無呼吸、送醫治療中

69歲黃姓男子今天清晨騎機車外出買早餐，返回高市三民區凱國路住家，僅離10公尺處，突身體不適，在路中央停頓數秒鐘後，突癱...

影／台中男飆義大利重機po網 台74催時速208公里吃罰單

台中市曾姓男子在上月底時騎乘義大利血統的紅牌重機，行駛台74時，飆出時速208公里，事後還將影片上傳網路平台，警方網路巡...

雲林沼氣中毒2死工安意外 哥哥為救弟弟雙雙不治

雲林縣斗六工業區某食品公司，昨下午委由外包營造商進行雨水回收池管線查修時，兩名黃姓兄弟工人疑發生沼氣中毒跌入池內溺斃，職...

3男當街攔車砸車 只為追討5萬元債務 警網制止送法辦

董姓男子開車戴王姓、曹姓友人，在路上看到欠董5萬元的黃姓友子，逆向堵住黃車前方，董男持小刀揮舞，王男持磚頭砸車窗，逼黃女...

Costco好市多台南店對面牛排店火警 消費者聞刺鼻煙味

台南市北區一間牛排店昨天晚間驚傳火警，現場是廚師煎煮牛排時，發現左下方抽風系統異聲，隨後起火，客人紛紛逃到馬路上，所幸消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。