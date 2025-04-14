3男當街攔車砸車 只為追討5萬元債務 警網制止送法辦

董姓男子開車戴王姓、曹姓友人，在路上看到欠董5萬元的黃姓友子，逆向堵住黃車前方，董男持小刀揮舞，王男持磚頭砸車窗，逼黃女下車談判。員警經過發現出面，控制董男等3人後並帶回調查後，依毀損、妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，30多歲黃姓女子積欠40多歲董男5萬元，董男認為對方避不見面，昨天開車載20多歲王男、40多歲曹男出門，在中山二路通往基隆地標的路口看到黃女的車，董男逆向堵住黃女繼續開車前進，3人下車後，曹男試圖拉開車門，董男拿小刀揮舞，王男撿起路旁磚頭砸毀副駕駛座的車窗，要黃女下車談判。