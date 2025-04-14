Costco好市多台南店對面牛排店火警 消費者聞刺鼻煙味

台南市北區一間牛排店昨天晚間驚傳火警，現場是廚師煎煮牛排時，發現左下方抽風系統異聲，隨後起火，客人紛紛逃到馬路上，所幸消防迅速趕到，撲滅火勢，無人受傷；由於牛排店就在Costco好市多台南店對面，讓許多消費民眾表示聞到刺鼻煙味。

台南市北區文賢路一間牛排店去年3月27日也曾發生火警，昨天晚8時許，店內再次冒火；由於消防隊就在隔壁，迅速出動13車34人，3分鐘到達現場，5分鐘內撲滅火勢，店內員工、客人都已經逃到馬路上，無人傷亡。

消防局說明，現場營業場所為租賃關係，火勢無延燒，不過有影響隔壁餐飲業營業，當事人說明煎牛排時發現左下方抽風系統異聲，後來就起火，燃燒抽風系統機具約1平方公尺，住警器有啟動；至於財損及詳細起火原因，仍需火調人員調查釐清。