高雄阿伯騎機車買早餐離家10公尺路中癱軟 倒地無呼吸、送醫治療中
69歲黃姓男子今天清晨騎機車外出買早餐，返回高市三民區凱國路住家，僅離10公尺處，突身體不適，在路中央停頓數秒鐘後，突癱軟倒地，民眾見狀打119求助，警消趕抵，發現黃已無呼吸心跳，救護員施以CPR急救，送醫撿回一命。
警方指出，今天清晨5時28分許接獲民眾報案，指凱國路有民眾騎機車倒地需救護，警消同步趕抵現場，發現黃男倒臥在接近凱國路65巷路中央，救護員發現他已無呼吸心跳，緊急先施以CPR心肺復甦術，後恢復呼吸心跳，將他送醫治療。
經警方向家人詢問，並調閱畫面佐證，黃男當時外出買早餐，在離家僅10公尺處的路中央突身體不適，機車停在路中央，家就在對街卻回不了家，所幸送醫後撿回一命，在醫院治療中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言