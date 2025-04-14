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高雄阿伯騎機車買早餐離家10公尺路中癱軟 倒地無呼吸、送醫治療中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

69歲黃姓男子今天清晨騎機車外出買早餐，返回高市三民區凱國路住家，僅離10公尺處，突身體不適，在路中央停頓數秒鐘後，突癱軟倒地，民眾見狀打119求助，警消趕抵，發現黃已無呼吸心跳，救護員施以CPR急救，送醫撿回一命。

警方指出，今天清晨5時28分許接獲民眾報案，指凱國路有民眾騎機車倒地需救護，警消同步趕抵現場，發現黃男倒臥在接近凱國路65巷路中央，救護員發現他已無呼吸心跳，緊急先施以CPR心肺復甦術，後恢復呼吸心跳，將他送醫治療。

經警方向家人詢問，並調閱畫面佐證，黃男當時外出買早餐，在離家僅10公尺處的路中央突身體不適，機車停在路中央，家就在對街卻回不了家，所幸送醫後撿回一命，在醫院治療中。

高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓阿伯今天清晨騎機車外出買早餐返家，家就在對街卻因身體不適停在路中央後倒地，救護員施以CPR後恢復呼吸心跳，被送醫治療。記者石秀華／翻攝

CPR 救護員 早餐

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