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影／台中男飆義大利重機po網 台74催時速208公里吃罰單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓男子在上月底時騎乘義大利血統的紅牌重機，行駛台74時，飆出時速208公里，事後還將影片上傳網路平台，警方網路巡邏發現後，依法告發，最高可罰3.6萬元、吊扣牌照半年，警方提醒用路人依道路速限行駛，以免遭告發。

經查，曾姓男子（22歲）以60萬元價格買入義大利血統的重機Aprilia RS 660 Extrema，上月底騎乘該車在台74線西屯段飆出時速208公里的高速，已是該快速道路的速限兩倍以上，曾事後還將影片上傳到網路Threads分享。

警方網路巡邏發現後，立即通知曾男到案說明，依法查處，按照道路管理處罰條例規定，在快速公路上超速可罰3000元至6000元，另外也恐涉及危險駕駛，可罰3.6萬元、吊扣牌照6個月，若再犯可沒入機車

第六警分局長周俊銘強調，飆車是不負責任的行為，除會對自身安全產生危害外，更是置其他用路民眾生命不顧，西屯區轄內有國道、台74及多條重要道路匯聚，飆車行為更是容易造成重大交通意外，今年迄今為止已經針對嚴重超速開出50張罰單，提醒用路人遵守交通規則。

台中市曾姓男子在3月底駕駛重機行駛台74線快速道路時超速，時速達208公里，還將影片上傳網路，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市曾姓男子在3月底駕駛重機行駛台74線快速道路時超速，時速達208公里，還將影片上傳網路，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市曾姓男子在3月底駕駛重機行駛台74線快速道路時超速，還將影片上傳網路，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市曾姓男子在3月底駕駛重機行駛台74線快速道路時超速，還將影片上傳網路，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝

國道 罰單 速限 重機

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