「餐飲大盜」鑽氣窗光顧 他丟5萬元苦笑：像有軟骨功

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

慣竊古男年初假釋出獄，又在台北市犯下至少7起竊案，他擅於攀牆、鑽門窗入室行竊，專挑餐飲店的收銀機下手，有受害業者無奈稱其「像有軟骨功」，警方根據他一頭金髮、常騎腳踏車移動等特徵追查，日前在桃園某旅館查獲古男，依竊盜罪送辦，檢方複訊後聲押獲准。

據悉，台北市警方今年2月起接連獲報，松山、中山、大同等區，有早餐店、便當店、甜品店、串烤店、薑母鴨店等多家餐飲店財物遭竊，竊嫌多夜間出沒，趁店家打烊、無人看管，破壞門窗鎖入室，專門收刮收銀機內現金。

受害的薑母鴨店開業剛滿一年，曾受多家美食節目專訪，也被網友評為「台北十大薑母鴨店」之一，未料日前也遭竊嫌盯上，入室竊走約5萬元。

該店周姓老闆說，竊嫌「像有軟骨功」，平時用來通風的氣窗，打烊後會關閉，沒想到成為竊嫌潛入通道；監視器畫面顯示，竊嫌貌似留有一頭金髮，夜間騎腳踏車靠近店家，打開窗戶後還站在不遠處觀察，確認未驚動到保全系統才進入，「一看就知道不是第一次偷竊。」

竊嫌光顧時，正巧店內菜單換季，準備改推活蝦料理，剛好收銀機內存放較少現金；令人頭痛的是，竊嫌見收銀機打不開，竟直接將整台機器搬走，「我們隔天開店，發現整台收銀機都不見，又要請人來將電腦重新設定，不然無法營業，十分困擾」、「聽說是專挑餐廳下手，希望同業多注意防竊」。

業者口中的「餐飲大盜」確實前科累累。相關判決顯示，今年31歲的古男最初因酒駕肇事賠償，缺錢花用之下開始偷竊，2017年底從竹苗北上生活，先在台北車站附近扮蜘蛛盜，接連攀爬防火牆潛入補習班行竊，食髓知味後又將行竊範圍擴大至台北市眾多商家、餐飲店等，一連犯案近20起。

古男犯案無數，入監執行徒刑7年7月，今年1月經法務部矯正署核准假釋，台北地院裁定古男假釋中付保護管束，期間他因另案遭士林地院判刑1年10月，矯正署3月重新核准假釋，北院再度裁定古男假釋中付保護管束，不料古男假釋期間持續犯案。

曾追捕古男的員警說，古男因缺錢持續犯案，慣用攀牆、鑽門窗、專偷收銀機現金等，犯案手法大概一致，棘手的是他居無定所、行蹤飄渺，時而步行、時而騎腳踏車移動，查緝困難增加；古男有小聰明，雖犯案無數，但每次落網都坦承犯行，屢次被認「犯後態度良好」。

專案人員分析過濾後鎖定古男身分，調閱監視器畫面追查，日前在桃園市楊梅區某旅館查獲古男，他自稱到桃園「找工作」，一如既往對竊盜犯行坦承不諱，稱贓款皆已用盡，警詢後依竊盜罪將其移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

古男見收銀機打不開，竟直接將整台機器搬走，受害業者十分頭痛。圖／店家提供
古男見收銀機打不開，竟直接將整台機器搬走，受害業者十分頭痛。圖／店家提供
周姓老闆說，竊嫌「像有軟骨功」，平時用來通風的氣窗，打烊後會關閉，沒想到成為竊嫌潛入通道。記者李隆揆／攝影
周姓老闆說，竊嫌「像有軟骨功」，平時用來通風的氣窗，打烊後會關閉，沒想到成為竊嫌潛入通道。記者李隆揆／攝影
監視器畫面顯示，竊嫌貌似留有一頭金髮，夜間騎腳踏車靠近店家，打開窗戶後還站在不遠處觀察，確認未驚動到保全系統才進入。圖／店家提供
監視器畫面顯示，竊嫌貌似留有一頭金髮，夜間騎腳踏車靠近店家，打開窗戶後還站在不遠處觀察，確認未驚動到保全系統才進入。圖／店家提供
周姓老闆說，竊嫌「像有軟骨功」，平時用來通風的氣窗，打烊後會關閉，沒想到成為竊嫌潛入通道。記者李隆揆／攝影
周姓老闆說，竊嫌「像有軟骨功」，平時用來通風的氣窗，打烊後會關閉，沒想到成為竊嫌潛入通道。記者李隆揆／攝影
警方根據古男一頭金髮、常騎腳踏車移動等特徵追查，日前在桃園某旅館查獲古男。圖／店家提供
警方根據古男一頭金髮、常騎腳踏車移動等特徵追查，日前在桃園某旅館查獲古男。圖／店家提供

假釋 桃園 薑母鴨

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