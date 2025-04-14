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兄弟修雨水池管線 疑沼氣中毒雙亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

一對兄弟昨在雲林一家公司檢修雨水管線，困在池內，被救出時已無呼吸心跳。記者蔡維斌／翻攝
一對兄弟昨在雲林一家公司檢修雨水管線，困在池內，被救出時已無呼吸心跳。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣斗六工業區某食品公司，昨下午委由外包營造商進行雨水回收池管線查修時，兩名黃姓兄弟工人疑發生沼氣中毒跌入池內，被救起均無呼吸心跳，送醫不治；職安單位正調查原因，檢警今相驗釐清死因和責任。

據調查，該食品公司位於斗六工業區內，頗具規模，因雲林連續下雨，公司發現排水管線排洩不良，請當初建廠的營造商前來檢修；該營造公司位於台中市，昨天下午派四十四歲黃姓員工，偕同其四十歲水電工胞弟一起前往。

黃姓兄弟約下午三時抵達，認為可能管線阻塞或其他問題，隨後到雨水回收場查看；據了解，雨水回收場入口位在地面，黃姓兄弟打開人孔蓋時池內疑散發沼氣，兩人疑吸入氣體陸續掉落池內，並且陷入昏迷。

兩人落池很快被發現，但怎麼叫都沒回應，公司立刻報案；雨水池高約三公尺，水深約只一公尺，雲林縣消防局人員趕到，穿戴空氣瓶鑽進池內，陸續救出兩人，均已無呼吸心跳。

兩人雖沒有長時間困在雨水池內，但送醫後仍然不治；醫護人員說，沼氣硫化氫如果濃度高，吸入後很短時間就會呼吸麻痺，可能昏迷倒入水中發生意外。

營造商獲知意外派人趕往了解，表示黃姓哥哥是公司員工，任職八年，昨奉派前往排除故障，黃的胞弟是協力廠商，兩人均發生不幸，公司會全力撫卹協助善後。

兄弟 雨水 雲林

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