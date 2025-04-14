台南官田車禍1死2傷 駕駛撞死移工肇逃

台1線台南官田段前晚近8點發生一起1死2傷嚴重車禍，3名印尼籍移工分別騎乘重機車及微型電動二輪車相約外出，卻在路口與一輛白色BMW轎車發生車禍，導致其中1名女移工當場死亡，機車、微型電動二輪車更被撞得零件支離破碎、慘不忍睹。圖／民眾提供 三名印尼籍移工前晚分別騎重機車、微型電動二輪車外出，行經台南官田區台一線路口時，遭一輛白色ＢＭＷ轎車撞上，釀一死兩傷；肇事駕駛未停車，駛離四百尺後棄車逃逸；警方根據車號查出車主，疑在台南市環保局清潔隊任職，案發後失聯，正追查中。

初步調查，肇事車主是台南官田區在地人，為四十九歲男子，由於案發後聯繫不上，警方懷疑就是肇事者，不排除有酒駕或其他可能，已透過親友尋找，待到案後釐清。

警方調查，卅四歲黑姓印尼籍移工前晚騎機車載同鄉四十二歲娜姓女移工，另名廿六歲印尼籍移工「阿古」則騎乘微型電動二輪車，三人相約外出；前晚七時五十八分，三人在台一線南下三○六公里處，從路肩要左轉南六四線，肇事車輛沿台一線北上疾駛通過，當場撞飛兩車。

由於撞擊力道強大，兩名男移工被噴飛在台一線內車道靠近中央分隔島，身上多處擦挫傷，娜姓女移工頭顱破裂躺在外車道，當場死亡，機車、電動二輪車支離破碎、慘不忍睹。

肇事轎車沒有立即停下，往前行駛約四百公尺後停在路邊，駕駛下車後棄車逃逸。警方事後查出車主身分，不過一直聯繫不上，已先調閱路口監視器及行車記錄器畫面，釐清車禍原因。

警方表示，肇事致人受傷而逃逸，可吊銷駕駛執照，若致人重傷或死亡而逃逸，吊銷駕駛執照，並不得再考領，另依刑法肇事逃逸、過失傷害或過失致死等罪移送法辦。