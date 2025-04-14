餐飲大盜剛假釋 北市犯7案

古男從狹小氣窗翻入店內行竊，宛如有「軟骨功」。記者李隆揆／翻攝 卅一歲古姓慣竊年初假釋出獄，二個月間又在台北市犯下至少七起竊案，他擅攀牆、破壞門窗入室行竊，警方根據他一頭金髮、騎自行車犯案特徵，一路追到桃園逮人，檢方聲押獲准。

北市松山、中山、大同等區今年二月五日起陸續發生至少七件餐飲店遭竊案，竊賊多選夜間犯案，趁商家打烊破壞門鎖或循未上鎖門窗侵入行竊，其中幾件還攀爬建物外牆、冷氣機台闖入，目標鎖定收銀機下手。

警方發現，竊嫌曾從平時通風的狹小氣窗鑽入，「像有軟骨功」，打開氣窗先站遠處觀察後，確認未驚動保全系統才下手，研判是老手，遇到不會開啟的收銀機，還直接整台機器抱走。

經分析竊案手法，懷疑假釋慣竊古姓男子涉嫌重大，再比對監視器拍到竊賊騎自行車及現場駐足影像，確定與古男一頭金髮特徵相符；警方一路追到桃園，上月發現他躲在楊梅某旅館內，報檢方指揮拘提到案。

古男全部認罪，坦承犯下警方指述的七件竊盜案，贓款則已花光，被依竊盜罪嫌移送台北地檢署；檢方以他前科累累，假釋仍一再犯案，訊後向法院聲押獲准。

警方調查，古男年輕時曾酒駕肇事，疑缺錢賠償開始偷竊，二○一七年底北上生活，在台北車站附近扮蜘蛛盜，接連攀爬防火牆潛入補習班行竊，後擴大至台北市眾多商家、餐飲店，一連犯案近廿起。

他落網後被判刑七年七月入監，今年一月獲准假釋，付保護管束，期間他另案被士林地方法院判刑一年十月，矯正署三月重新核准假釋，北院也再度裁定付保護管束，未料他在期間不斷犯案。

員警說，古男慣用攀牆、鑽門窗，專偷收銀機，手法雷同，他犯案無數，每次落網都全部坦認，「態度良好」多次獲交保，這次終於栽跟斗。