大量化學品 違法倉儲如不定時炸彈

倉儲火災風險不亞於一般工廠。桃園龜山樹人路去年曾有一處倉儲大火，不斷傳出爆炸聲響，但業者對存放物品卻一問三不知，造成搶救困難。消防局火調勘查，不僅該倉儲無使用執照，場內更赫見大量且多種化學品，猶如「不定時炸彈」。

桃園市消防局進一步追查，該倉儲業者共租給35家廠商存放物品，其中7家承租戶是化工廠，承租倉庫來存放化學物質，包含抗氧化劑、紫外線吸收劑、螢光增白劑、阻燃劑鐵桶共約200公噸；硼酸鈉14公噸、醋酸鎂11公噸，以及丁二醇、聚醚多元醇約44公噸等。

消防局指出，該倉儲最後付之一炬，所幸未造成人員傷亡，「若消防員冒險入內打火，後果恐不堪設想。」

消防局說明，工廠輔導管理法第21條僅要求工廠「製造、加工、使用」危險物品進行申報，卻漏掉「源頭」與「流向」管理。也就是說，若倉庫、租賃場所暗藏存放危險物品，僅靠民眾檢舉或相關單位稽查時揭露，淪為末端管理，強度不足。

以龜山倉儲火警案為例，消防局調查發現，其中1間承租倉儲存放化學品的公司在南部某縣市，依法僅須在當地申報危險物品，流向到桃園倉儲不須申報。桃園市政府跨機關討論、修訂火災預防自治條例，決定加強納管倉庫場所。

消防局說，若外縣市工廠化學品流入桃園轄內倉儲存放，桃園市相關單位無從得知，因此桃園市除修正火災預防自治條例，也持續呼籲中央修訂工廠輔導管理法，納入倉儲業，要求倉庫比照工廠要有流向申報，讓化學物從海關進口後都能掌握。