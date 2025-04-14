聽新聞
0:00 / 0:00

大量化學品 違法倉儲如不定時炸彈

聯合報／ 記者張裕珍周嘉茹朱冠諭／桃園報導

倉儲火災風險不亞於一般工廠。桃園龜山樹人路去年曾有一處倉儲大火，不斷傳出爆炸聲響，但業者對存放物品卻一問三不知，造成搶救困難。消防局火調勘查，不僅該倉儲無使用執照，場內更赫見大量且多種化學品，猶如「不定時炸彈」。

桃園市消防局進一步追查，該倉儲業者共租給35家廠商存放物品，其中7家承租戶是化工廠，承租倉庫來存放化學物質，包含抗氧化劑、紫外線吸收劑、螢光增白劑、阻燃劑鐵桶共約200公噸；硼酸鈉14公噸、醋酸鎂11公噸，以及丁二醇、聚醚多元醇約44公噸等。

消防局指出，該倉儲最後付之一炬，所幸未造成人員傷亡，「若消防員冒險入內打火，後果恐不堪設想。」

消防局說明，工廠輔導管理法第21條僅要求工廠「製造、加工、使用」危險物品進行申報，卻漏掉「源頭」與「流向」管理。也就是說，若倉庫、租賃場所暗藏存放危險物品，僅靠民眾檢舉或相關單位稽查時揭露，淪為末端管理，強度不足。

以龜山倉儲火警案為例，消防局調查發現，其中1間承租倉儲存放化學品的公司在南部某縣市，依法僅須在當地申報危險物品，流向到桃園倉儲不須申報。桃園市政府跨機關討論、修訂火災預防自治條例，決定加強納管倉庫場所。

消防局說，若外縣市工廠化學品流入桃園轄內倉儲存放，桃園市相關單位無從得知，因此桃園市除修正火災預防自治條例，也持續呼籲中央修訂工廠輔導管理法，納入倉儲業，要求倉庫比照工廠要有流向申報，讓化學物從海關進口後都能掌握。

桃園 火災 炸彈

延伸閱讀

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

遠處就看到滾滾濃煙！台中大雅鐵皮工廠大火 消防隊員搶救中

台中西屯潤餅工廠暗夜火警 工人急搬18桶瓦斯1人傷

英國會通過緊急法案 政府將接管中資英國鋼鐵公司

相關新聞

餐飲大盜剛假釋 北市犯7案

卅一歲古姓慣竊年初假釋出獄，二個月間又在台北市犯下至少七起竊案，他擅攀牆、破壞門窗入室行竊，警方根據他一頭金髮、騎自行車...

兄弟修雨水池管線 疑沼氣中毒雙亡

雲林縣斗六工業區某食品公司，昨下午委由外包營造商進行雨水回收池管線查修時，兩名黃姓兄弟工人疑發生沼氣中毒跌入池內，被救起...

倉儲燒出隱憂 桃園修法加強防災

國內近年倉儲大火不斷，也燒出倉儲公安與環境隱憂。桃園市政府有感倉儲未比照工廠納管，災害風險大，近期率先修訂自治條例，要求...

星期評論／新光三越氣爆調查擠牙膏 偵查不公開比公安重要？

台中新光三越百貨氣爆案釀5死38傷，龍頭百貨停業滿2個月，社會大眾仍不清楚爆炸真相。火災原因調查報告上月底完成，相關單位...

大量化學品 違法倉儲如不定時炸彈

倉儲火災風險不亞於一般工廠。桃園龜山樹人路去年曾有一處倉儲大火，不斷傳出爆炸聲響，但業者對存放物品卻一問三不知，造成搶救...

桃市精準救災 推危害辨識卡

倉儲火災發生率高於工廠，但現行工廠管理輔導法卻未將倉儲業納入危險物品申報對象，危險物品流向不明。桃園市政府領先全國修訂火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。