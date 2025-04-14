星期評論／新光三越氣爆調查擠牙膏 偵查不公開比公安重要？

台中新光三越2月13日氣爆，釀5死38人輕重傷。圖／聯合報系資料照片 台中新光三越百貨氣爆案釀5死38傷，龍頭百貨停業滿2個月，社會大眾仍不清楚爆炸真相。火災原因調查報告上月底完成，相關單位卻屢以「偵查中」為由拒絕對外說清楚，對零星流出的資訊也態度曖昧，不禁讓人要問：偵查不公開比公共安全更重要？

新光三越中港店2月13日11樓、12樓發生爆炸，消防局第一時間研判是氣爆，天然氣公司否認天然氣外洩，現場也無燃燒痕跡。3月11日台中市議會成立調查小組，要求消防局說明調查進度，局長孫福佑承諾，3月底公開關鍵證物，28日說明「初步判定是瓦斯氣爆」，未言明瓦斯來源與氣爆成因。

4月9日，媒體揭露部分調查內容，包含「該樓層瓦斯總開關未關閉」「瓦斯感知器被拆除」等，消防局重上火線，指出「這2點都不是新事證，本來就是3月28日完成的調查報告內容」。然而對更進一步的爆炸過程、責任歸屬等等，仍以「檢方交代不能對外說」為由，迄今外界仍一頭霧水。

綜觀消防局2月以來對調查報告的說明，宛如「擠牙膏」，被民意代表或媒體逼急了，才拋出零星進度；所謂「總開關未關與感知器被拆除不是新事證」更讓人疑惑，這些關鍵訊息若非所謂的新事證，但此前從未向社會大眾說明清楚，在民眾眼中，這不是新事證是什麼？

「擠牙膏」的過程中，「偵查不公開」屢屢被當擋箭牌。偵查不公開是為了避免影響當事人權益、輿論未審先判，然而本案涉及公共安全，不僅僅是究責的問題；氣爆是偶發事件還是有結構性因素？相關法規有無修正必要？其他大型賣場如何預防？民眾怎麼確認百貨施工是否安全？

偵查不公開作業辦法第8條規定，「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」無論消防局或地檢署，都應考慮進一步說明更完整的氣爆調查內容，還給人民「知的權利」，也更有利於後續的改善檢討。盧市府標榜「陽光、空氣、水」首要即市政透明，要說到做到！