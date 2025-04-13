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高雄15名遊客泡溫泉回程遇落石受困 現場坍方畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，無法通行求救；警消冒雨勘查，因夜深照明不足，加上遊客已退至溫泉停車場留宿，安全無虞，決議明將請怪手清除土石，恢復路面通行。

據了解，受困的5車15名遊客因今天假日到桃源著名的七坑溫泉賞景泡溫泉，沒想到傍晚5時許下山途中，因溫泉附近山路受大雨影響，導致山區土石滑落坍方，無法通行，因此向警消求救。

消防局第六大隊及六龜警分局獲報派員前往現場勘查，發現路面遭落石及斷樹阻擋，人車無法通行，消防員冒險穿越，得知遊客已暫時退回停車場，安全無虞。

由於桃源山區仍下雨、加上現場照明設備不足，警消評估怪手到現場無法清除且施工有危險性，考量安全，決議明天再請區公所人員派怪手機具清除路面，以利人車通行。

高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝
高市桃源山區昨至今天下大雨，致七坑溫泉附近的土石鬆落坍塌，15名泡溫泉遊客傍晚下山，發現土石和斷樹阻路，圖為警消在現場勘查坍方情形。記者石秀華／翻攝

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