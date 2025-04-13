局限空間穿越及濃煙搜索 南市東門義消於極端環境訓練
為強化義消人員在高風險環境下的應變與救援能力，台南市消防局第七大隊東門義勇消防中隊今天在新化訓練中心舉辦「局限空間穿越及濃煙搜索」進階實作課程，崇善義消中隊共同參訓；藉由實境模擬與技術交流，提升義消在極端環境下的戰技水準與團隊協作能力。
第七大隊指出，此次課程由具備豐富實戰經驗與多項搶救專業證照的教官團隊授課，內容結合「局限空間」風險辨識與安全推進技巧，涵蓋障礙排除、動線規劃及搜索定位等實作重點。
「濃煙搜索」訓練聚焦於無能見度環境下的判斷、定位及小組默契演練，並加強共生面罩操作訓練，提升學員協助受困者配戴面罩與供氣的能力，確保火場脫困時的安全性。
第七大隊大隊長石家源表示，本次訓練展現東門中隊專業訓練規劃，帶領中隊義消及協訓單位完成高強度訓練，展現大隊義消體系的整體戰力；也藉由與崇善中隊的橫向協訓，深化中隊間協同作戰與技術交流，穩固跨隊聯防的基礎。
消防局長李明峯指出，火場中的局限空間與濃煙環境極具風險，透過高度擬真的訓練，方能培養正確的操作模式與應變能力；台南市長黃偉哲亦表示肯定，指出義消弟兄的戰力來自不懈的訓練與熱忱，市府將持續支持各中隊辦理多元訓練，持續打造更堅實的防災體系。
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