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宜蘭貨車翻覆滿地碎石土方 駕駛乘客輕傷送醫

中央社／ 宜蘭13日電

林姓男子今天下午5時駕駛大貨車載運土方及碎石，行經宜蘭冬山路一段時，疑車速過快失控翻覆車道，林男及乘客曾姓女子受傷送醫；現場晚間7時許解除管制，恢復雙線通行。

根據監視器畫面顯示，29歲林男下午5時駕駛大貨車，行經冬山鄉冬山路一段時，前方車輛逐漸起步時，後方林男駕駛大貨車疑似車速過快失控翻覆道路，車上載運土方及碎石散落占據道路，導致交通受阻。

林男與副駕駛座乘客曾女受到輕傷送醫，經警方實施酒測後，林男沒有酒精反應，警方表示，事故現場於晚間7時12分排除，恢復雙線車道通行；確切肇事原因，待後續調查釐清。

羅東警分局呼籲，駕駛於車輛行進過程中，應注意車前狀態並遵守號誌、標誌、標線行駛，切勿違規駕駛及超速行駛，以確保用路人車安全。

失控 羅東 車道

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