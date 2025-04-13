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高雄水電工追女不成被欠款 丟汽油彈燒車洩恨慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在高市當水電工的陳姓男子追求家中開運輸業的梁姓女子，梁女看不上陳男，卻以缺錢為由，讓陳甘願借她3萬餘元；後無法獲得芳心，憤而用提神飲料自製汽油彈，11日凌晨丟入梁女家小貨車車底洩恨，幸火自滅；警方循線查出陳涉案，昨拘提到案送辦。

仁武警分局4月11日凌晨2時許獲報，位於鳥松區大埤路發生自小貨車車底起火意外，警方趕赴現場，發現貨車車底散發火光，正要滅火時，火勢已自行熄滅，現場無人傷亡，僅車底燻黑。

警方事後在車底尋獲一個內裝汽油、外觀塞手套的提神飲料瓶子碎片，研判為自製簡易型汽油彈，懷疑有人刻意縱火，貨車主人梁姓男子聲稱未與人結怨，警方於是先調監視畫面追查。

警方擴大調閱監視器，發現一名男子騎機車到現場，懷疑是丟汽油彈犯嫌，以車追人，昨持拘票將犯嫌陳姓男子（45歲）拘提到案。

警方查出陳男是水電工，因想追求從事運輸業的梁家女兒（37歲），但梁女未答應，但卻陸續向陳借3萬餘元，後陳見無法獲得芳心，錢又要不回，憤而持汽油彈縱火洩恨。

對於陳男聲稱借款一事，梁女事後坦承有此事，陳因追女不成，反而因涉縱火被逮，得不償失；警詢後，被依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

在高市當水電工的陳姓男子追求家中開運輸業的梁姓女子不成，還被欠3萬餘元，丟汽油彈至梁家小貨車車底，幸火自滅。記者石秀華／翻攝
在高市當水電工的陳姓男子追求家中開運輸業的梁姓女子不成，還被欠3萬餘元，丟汽油彈至梁家小貨車車底，幸火自滅。記者石秀華／翻攝
在高市當水電工的陳姓男子追求家中開運輸業的梁姓女子不成，還被欠3萬餘元，丟汽油彈至梁家小貨車車底，幸火自滅，警方昨將陳拘提送辦。記者石秀華／翻攝
在高市當水電工的陳姓男子追求家中開運輸業的梁姓女子不成，還被欠3萬餘元，丟汽油彈至梁家小貨車車底，幸火自滅，警方昨將陳拘提送辦。記者石秀華／翻攝
在高市當水電工的陳姓男子追求家中開運輸業的梁姓女子不成，還被欠3萬餘元，丟汽油彈至梁家小貨車車底，幸火自滅，警方事後在車底查扣汽油彈玻璃碎片。記者石秀華／翻攝
在高市當水電工的陳姓男子追求家中開運輸業的梁姓女子不成，還被欠3萬餘元，丟汽油彈至梁家小貨車車底，幸火自滅，警方事後在車底查扣汽油彈玻璃碎片。記者石秀華／翻攝

水電 縱火

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