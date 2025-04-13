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嘉義婦人遭壓車底脫困無傷 隔天突宣告不治…檢警追究違停車輛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名7旬林姓婦人本月10日行經興業東路時與1輛自小客車發生車禍，林婦受困於車底，經工地旁堆高機協助脫困，林婦到院時還意識清楚，沒想到隔天林婦於11日中午宣告不治；因現場有違規車輛，是否為閃避發生車禍，檢警持續調查釐清中。

警方表示，本月10日上午10點39分，43歲許姓女子駕駛自小客車由吳鳳南路左轉興業東路時，與騎機車沿興業東路往東方向的70歲林姓婦人發生碰撞，林婦身體多處擦傷意識清楚，送醫治療，雙方當事人經酒測均無飲酒情事，不料，隔天中午12點11分林婦宣告不治。

車禍發生時林婦因機車重力加速度衝進自小客車底，整個人被壓在車底動彈不得，消防人員執行救護勤務返隊途中，正好遇到這件車禍，立刻下車協助，並通報器材車支援。剛好附近工地堆高機路過，司機隨即加入救援行列，協助將車抬起。畫面中可以看到，林女從被壓在車底到被救出，都還能自己移動、自行站起，且在旁人攙扶下坐到擔架上，意識都相當清醒，也無嚴重外傷，僅多處擦挫傷，不料，卻在隔天中午突然不治。

檢警昨天相驗，初步研判林婦因腹腔嚴重出血致命；因事發現場旁有輛違規停車的自小客車，將調查林婦是否為閃避違停車輛而發生車禍，進一步釐清發生車禍的因果關係，因此，將違停的車主林姓男子列為關係人，並通知到案說明，釐清肇事原因。

嘉義市婦人脫困時還能自行爬出車底。圖／翻攝畫面
嘉義市婦人脫困時還能自行爬出車底。圖／翻攝畫面
嘉義市婦人與自小客車發生車禍，人一度受困車底動彈不得。圖／翻攝畫面
嘉義市婦人與自小客車發生車禍，人一度受困車底動彈不得。圖／翻攝畫面
嘉義市婦人與自小客車發生車禍受困車底，脫困送醫隔天不治，檢警將追究違停車輛。圖／翻攝畫面
嘉義市婦人與自小客車發生車禍受困車底，脫困送醫隔天不治，檢警將追究違停車輛。圖／翻攝畫面
婦人脫困後，消防救護人員檢視傷勢。圖／翻攝畫面
婦人脫困後，消防救護人員檢視傷勢。圖／翻攝畫面
附近工地堆高機路過，協助將車抬起，協助婦人脫困，消防救護人員檢視傷勢。圖／翻攝畫面
附近工地堆高機路過，協助將車抬起，協助婦人脫困，消防救護人員檢視傷勢。圖／翻攝畫面

嘉義 意識 車禍 違停 關係

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