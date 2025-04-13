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澎湖湖西民宅倉庫起火波及鄰宅 火滅冷凍設備付之一炬
澎湖縣湖西鄉南寮村一處民宅後方冷凍倉庫今天下午3時48分許傳出火警，消防局獲報派出8車12人前往搶救，火勢在風勢助長下，波及延燒至鄰棟房屋的門窗及遮雨棚浪板，消防員射水灌救，半小時後撲滅，冷凍設備付之一炬，幸無人傷。
澎湖縣消防局於今天下午3時48分許接獲民眾報案，指稱湖西鄉南寮村某民宅後方倉庫發生火警，請求派遣人車搶救。
消防局獲報後，立即派遣第二大隊、湖西、白沙、馬公分隊及龍門港消防分隊，共8車12人前往搶救，現場由副大隊長王思源負責指揮，並通知台電及自來水公司配合搶救。
消防人員抵達現場後，立即部署水線搶救，因當地當時風勢不小，火勢延燒至鄰棟房屋，燒毀致門窗及部分遮雨棚浪板，所幸火勢於4時13分獲控制、4時18分熄滅。
起火的冷凍倉庫冷凍設備及雜物被燒毀，燃燒面積約20平方公尺，起火原因及災損，由火災調查科進行後續調查。
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