斗六工安意外2工人是兄弟 沼氣中毒雙雙身亡…是否為相救釀意外待查

雲林縣斗六市斗六工業區一家生產雞飼料的公司，今天下午15時28分兩名外包商工人進行管線查修時，疑似沼氣中毒，兩人受困於地下雨水池中，經救出兩人均已無呼吸心跳送醫不治；經查兩名工人是親兄弟，已連絡其屏東家屬趕來處理。

位於斗六工業區內的一家專門生產雞飼料的公司，這兩天因連續下雨，尤其昨天雨勢更大，該公司雨水排水管線疑排洩不良，即請相關營造包商前來檢修，這家位於台中市的管線維修公司今天下午派兩名44歲和40歲的黃姓兄弟前往處理。

今天下午約3時許，黃姓兄弟抵達現場初步查驗排水系統，認為可能管線有阻塞或其他問題造成，兩人即陸續從該公司一處建築內的地面人孔洞鑽入高約3公尺，水深約1公尺的雨水池內檢修管線。

據飼料公司人員向消防員表示，兩名管線工人鑽進雨水池內沒多久，就沒聲音，任怎麼叫都沒回應，發現不對即趕緊報案，指有兩人受困雨水池內。消防隊趕到，即穿戴空氣瓶鑽進雨水池查看，發現一人也倒在水中，趕緊合力將他救出。

先被救出的黃姓哥哥（44歲），已無呼吸心跳呈現OHCA，救援人員立刻施以CPR並緊急送台大醫院急救，目前尚未醒來。經過約六分鐘，救援人員再從池內再救出40歲的弟弟，也一樣呈現無呼吸心跳OHCA，送成大雲林分院救治。

據現場人員向警方表示，工人進雨水池沒有很久時間。醫護人員則指出，沼氣硫化氫如果濃度高，吸入後很短時間就會呼吸麻痺進而昏迷或倒入水中發生意外。至於兩名工人是否一人發現另一人出意外，再鑽入洞內搭救進而發生兩人一起沼氣中毒，警方將進一步了解。