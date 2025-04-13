疑嘉義深夜大風雨讓視線受阻 大貨車撞電桿「衝破民宅」駕駛受困

嘉義地區昨天下起大雷雨，入夜後持續風雨交加有如颱風來襲，今天凌晨有輛大貨車行經六腳鄉溪厝村德龍宮前，疑因大雨影響視線，一時失控先撞落2支電後撞破民宅，強大撞擊聲打破寧靜，村民紛紛出外查看，駕駛受困車內，經消防救護人員協助才得以脫困。

溪厝村長黃柏瑄表示，昨天的風雨不斷且時而傳來打雷聲，那狀況有如颱風來襲，村民都躲在家裡，大約今天凌晨零時許，突然聽到轟然巨響，大家出外查看，有輛物流大貨車衝撞進德龍宮對面站牌旁的一戶民宅，連電桿都一齊被撞進屋內，查看貨車駕駛受困於車內，立即聯絡119。

嘉義縣消防局表示，今天零時許獲報於六腳鄉溪厝村附近發生車禍事故，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為貨車車禍，車內年約39歲男性駕駛受困車內，立即運用破壞器材協助脫困，傷者意識清楚、無明顯外傷，拒絕送醫，後續交由現場員警處理。

村長黃柏瑄說，因車門變形駕駛受困，消防護人員協助才得以脫困；遭衝的這戶人家當時屋內沒有人；這條道路是庄內主要道路，有個大彎，據駕駛表示，當時是送完貨要返回朴子市，因風雨影響視線肇禍。